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【網民熱話】《中國好聲音》宣布停播　浙江衛視發聲明正在調查中

娛樂 13:13 2023/08/25

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熱門 曾志偉 許濤 區區有好校 香港小姐2023 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 30＋減肥 MIRROR

已故天后李玟（CoCo）生前曾參加內地選秀節目《中國好聲音》，連日來爆出不少風波，更有多段李玟生前的錄音流出，直指她「站在台上被人侮辱，被欺負」，引發熱議。

浙江衛視所屬的浙江廣電本月20日發表聲明，表示「清醒地看到」節目的問題，「有責任有義務加強節目監管」，並會對事件「以負責任的態度進一步調查核實」。

【中國好聲音】王澤鵬揭《好聲音》黑幕　晒對話截圖公開李玟跌倒真相

發聲明停播

今日（8月25日）再度發聲明表示正在播出的新一季《中國好聲音》將暫停播出。

浙江衛視官方微博表示：「鑒於對觀眾和網友反映的《中國好聲音》節目的問題正在調查之中，該節目暫停播出。」

發聲明停播。

風波不絕

自爆出李玟遭《中國好聲音》不公平對待後，事件不停發酵，日前《中國好聲音》副導演柳驪被起底，在網上傳出其家族財雄勢大，連身為總導演的金磊都要請示柳驪才能拍板下決定，甚至還傳出那英胞姊那辛逼學員簽訂不公合約。

甄妮及韓紅等知名歌手也不停就事件發聲，終令有關方面表示會徹查，節目亦暫停播出。 

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撰文 : TOPick柴犬出動

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