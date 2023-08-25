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【黃Viu韓劇】羅美蘭嚴志媛9年再合作　《殘酷的練習生》職場女性有共鳴

娛樂 13:58 2023/08/25

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熱門 曾志偉 許濤 區區有好校 香港小姐2023 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 30＋減肥 MIRROR

殘酷的練習生高海羅（羅美蘭飾）

由導演韓尚才和編劇朴妍京合力打造的全新職場喜劇《殘酷的練習生》，於逢星期五深夜在「黃Viu煲劇平台」上架。

「青龍獎影后」羅美蘭和「中女天花板」嚴志媛兩大實力演員時隔九年再度合作，她們將在新劇為不同類型的職場女性發聲。

最新影片推介：麥詩敏麥訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】回顧8年TVB主播生涯　麥詩敏難忘與麥振江父女檔做直播

《殘酷的實習生》講述曾在職場上叱咤風雲的超級女強人高海羅（羅美蘭飾）在七年前全面引退後，從此專心打理家事育兒。

為了找回原本的角色和位置，她不惜由最低級的實習生做起，並吸收了舊同事崔智媛（嚴志媛飾）殘酷的建議後，決心排除萬難、重奪自己的人生！

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劇中「高海羅」訴說了中年女性陷入家庭、工作與自我的掙扎，羅美蘭認為任何人都經歷過事業中斷，要重新開始需要無比的勇氣。

而劇中海羅本來是個對自己工作充滿熱情的人，她不想只從事妻子或母親的職位，相信這部作品定必為職場女性帶來很大的共鳴與溫暖。

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