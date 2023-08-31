【為港爭光】5名港隊跳繩運動員赴美比賽　15歲「孖仔」首摘世一創歷史

▲ 15歲的香港「孖寶」柯卓霖、柯卓興兄弟，包辦12至15歲組別男子單人繩個人全能總成績冠、亞軍，成為「世一」、「世二」，揚威海外。

提起花式跳繩，不少人會聯想到雙手旋風式轉動、兩腳如摩打般跳動，的確這種講求速度的運動，近年吸引愈來愈多青少年歡迎。5名香港跳繩代表隊成員，今年暑假在一口田慈善教育基金贊助下，遠赴美國參加世界跳繩錦標賽追夢，並奪得28面獎牌為港爭光。

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5名遠赴美國追夢的香港跳繩隊成員中，年僅15歲的香港「孖寶」柯卓霖、柯卓興兄弟，憑著神乎其技的花式跳繩技術，包辦12至15歲組別男子單人繩個人全能總成績冠、亞軍，力壓澳洲，成為「世一」、「世二」，為港隊創下歷史佳績，揚威海外。

柯卓霖、柯卓興兄弟曾就讀保良局黃永樹小學，奪得世界第一的弟弟卓興笑言，「今次已經圓夢」。自讀小一開始接觸跳繩至今近10年，他每周花3天，每次4小時練習，風雨不改。

一直追求的是突破自己，今次踏上世界賽舞台，在3分鐘限時內跳出510次的速度，打破個人香港紀錄，更贏走金牌，無悔了。

台上一分鐘，台下十年功。跳繩需動輒全身力量做出彈跳動作，花式跳繩甚至要凌空轉身360度，為運動員帶來長期傷患，「背肌經常拉傷，未痊癒又再次受傷」。獲得世界第二的哥哥卓霖說，父母雖然口頭上反對他們繼續練習，擔心他們「周身傷」影響成長，但仍會默默地支持，

父母知道我倆熱愛跳繩，未有強烈阻止，每次練習後都會準備熱水，讓我們浸腳放鬆肌肉。

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區旗高掛倍感自豪

跳繩很多時都會棘繩，「砰嘭」一聲，連人帶繩摔倒硬地上，記者看到身形瘦削的兩兄弟摔到，彷彿也感到痛楚。弟弟坦言，練習過程的確不容易，遠征美國，站在比賽台上更加「緊張到腳震」，但從未想過放棄，

任何事必須經過磨練才成功，看到香港區旗高高掛在頒獎台，這份驕傲自豪的感覺，令我忘記10年的辛酸。

孖生兄弟總予人比較的印象，於本年初舉行的「全港精英跳繩比賽」中，同樣未能超越弟弟的卓霖，當時他曾揚言「希望將來可以贏一次」。對於今次再失去一雪前恥的機會，他笑言不感失望，

弟弟的金牌放在家裹，隨時都可以摸，屬於自己一樣。

嬌小女將不遜男生

女子運動員表現同樣出色，即將升讀中五的蕭雅希，在女子團體個人繩摘下金牌。雖然身形外表嬌小斯文，但她認為，體力及能力不會遜色於男生，

花式跳繩的確有難度，不過見到隊友們努力，就不想拖累他們，會付出多兩倍汗水去操練。

較雅希年輕一歲的妹妹蕭以喬與隊友何逸然，於12至15歲女子團體三人交互繩花式賽中獲得季軍。她們表示，

每當完成一個高難度動作，自然會再挑戰下個，跟隊友在錯誤中研究改進，會得到很大的滿足感。

大無畏向前衝，就是年輕人的拼勁，得到榮譽的背後，卻令每他們失去重要的事情。「孖仔」卓霖和卓興異口同聲直言，犧牲了部分學業成績和學習時間，

英文科成績不太理想，但更不想放棄跳繩，唯有取捨。

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前路難行要堅持初心

運動員本來就是一條不易走的路，擁有20年跳繩經驗的港隊跳繩教練鄒文威，也是保良局黃永樹小學舊生，他曾在多個國際比賽中獲獎，包括2014世界跳繩錦標賽表演盃冠軍。他認為，跳繩可以給予無限滿足感，回想昔日練習時不分晝夜，「年青就是靠著一股熱誠去衝，曾練到趕不及尾班車回家」。

跳繩跳得再高，總會有著地一刻。登上了「世界第一」寶座，成績也會有回落的一天，鄒Sir寄語「孖仔」及徒弟們，

學習調節心理質素亦是一門學問，遇到樽頸位時，自信心很容易被動搖，如何堅持初心才是重要。

世界跳繩錦標賽由現時世界唯一獲認可的官方跳繩組職國際跳繩聯合會（IJRU）主辦，是聯合會於2018年合併成立後，舉行的最大型比賽，吸引來自20多個國家，包括美國、比利時、澳洲、韓國、日本和丹麥，逾1700名的運動員、教練及裁判參與。

中國香港跳繩總會派出近200人代表團，於今年7月中旬遠赴美國科羅拉多州參加花式和速度賽、個人和團體接力賽等項目，成功創造5項世界紀錄，共奪得157面獎牌，包括48面金牌、54面銀牌和55面銅牌。

▲ 一口田慈善教育基金贊助10萬港元，讓5位學生追夢踏上世界跳繩舞台。弟弟柯卓興在12至15歲男子單人繩個人全能總成績奪得世一。（湛斯雅攝）

「一口田」支持教育不遺餘力

一口田慈善教育基金致力推動兒童教育、青少年教育、家長教育及公民教育，希望能夠幫助年青一代全方位充實自己，建立積極及正面的人生觀。遠赴美國比賽的花費不菲，保良局黃永樹小學陳瑞良校長得知舊生為旅費惆悵，向一口田慈善教育基金提及此事，獲對方爽快答應贊助10萬港元，予5名代表團成員到當地參賽。一口田慈善教育基金總幹事冼康正表示，學生除學業以外，必須擁有精神健康，

不論是學業或運動，希望讓學生找出學習中的喜悅，鼓勵他們追夢。

他續說，一口田慈善教育基金未來將不遺餘力支持教育發展，包括為非華語學生提供設有英語、烏都語等翻譯語言的點讀筆，協助他們學習粵語。

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記者：李盛芝、林碧洋