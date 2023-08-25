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【狼狽新娘】330磅新娘趕結婚遭花車丟下 　動員4壯男合力抬出嫁︰撐不住

親子 14:43 2023/08/25

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熱門 曾志偉 許濤 區區有好校 香港小姐2023 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 30＋減肥 MIRROR

330磅新娘趕結婚遭花車丟下，動員4壯男合力抬出嫁。（iStock圖片，非當事人）

結婚是人生大事，女士們當然想以最佳狀態示人。可是內地一位新娘卻不幸遇上尷尬場面，她的體重約150公斤（約330磅），在結婚當日會合新郎的路上，突然遭花車丟下。在場的4名壯男見狀，只好合力將新娘抬起出嫁，有人坦言「撐不住」。

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綜合內地傳媒報道，早前湖北一名穿上婚紗的新娘趕去結婚，但在抵達婚禮會場前卻遭花車丟下，她只好落車。從影片可見，當時有兩名男子嘗試抬起這位重量級新娘，但他們力氣不夠，走了幾步已累得大叫起來。

眾人合力抬起新娘

這時有兩名男子見狀，隨即加入幫忙一起抬起新娘。4人看來都很吃力，表示「撐不住」。有目擊者指新娘體重約150公斤（約330磅），要抬起她實在不容易，他們在旁觀看也為4位壯丁捏一把汗。結果在眾人合力下，終於將新娘送到婚禮場地。

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影片曝光後，有網民為新娘找到另一半感到高興，但也有網民建議新娘為健康著想，還是減肥，表示「這體重真的太重了」、「健康問題多少還是要注意」、「這不只影響自己，以後懷孕生產也會有危險」、「肥胖還會引起很多別的疾病」。

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責任編輯︰王明芳

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