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【食用安全】2款眼藥水驗出受細菌污染　美國FDA警告嚴重可致命籲立即停用

食用安全 15:31 2023/08/25

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2款眼藥水被驗出遭細菌污染，美國FDA警告嚴重可致命籲立即停用。（iStock圖片）

不少人都有使用眼藥水的習慣，美國食品藥物管理局（FDA）警告，2款眼藥水被發現受細菌及真菌污染，使用後可能會造成嚴重感染，有機會影響視力，甚至危及生命，呼籲市民立即停用。

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【活得健康啲】1歲半男童錄800度高近視　視光師拆解學童2大近視成因

據美國國家廣播公司（NBC）報道，2款被指有問題的眼藥水分別是「Dr. Berne's MSM Drops 5% Solution」及「LightEyez MSM Eye Drops-Eye Repair」。前者被驗出含細菌「芽孢桿菌」（Bacillus）和真菌「外瓶黴屬」（Exophiala）；而後者則被驗出含4種桿菌。

Dr. Berne's MSM Drops 5% Solution（網上圖片）

LightEyez MSM Eye Drops-Eye Repair（網上圖片）

FDA表示，使用受污染的眼藥水，細菌一旦入眼，有機會引發眼部感染，嚴重甚至會危及性命。

另外，兩款眼藥水亦被發現含有未經批准添加於眼科藥物的活性成分「甲基磺酰甲烷」 (MSM），FDA指兩款產品在美國非法銷售。

FDA表示，暫時未接獲關於兩款產品的不良事件報告，呼籲消費者立即停用有關產品，而出現眼部感染症狀的患者應盡早尋求專業人士協助。

目前Dr. Berne已於21日口頭同意全面召回產品，惟LightEyez尚未回覆FDA，亦未採取行動保護消費者。

此前，一款人工淚液「EzriCare」受污染，引發大規模細菌感染，導致至少81人受感染，4人死亡，4人須摘除眼球保命。

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責任編輯：羅嘉欣

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