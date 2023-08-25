【腎臟健康】24歲男不煙不酒患腎衰竭晚期　自曝5大不良習慣籲警惕徵兆

▲ 24歲男不煙不酒卻患腎衰竭晚期，自曝5大不良習慣籲警惕徵兆。

不良生活習慣可致嚴重後果！一名24歲男子不煙不酒不貪玩，卻患上腎衰竭晚期，他自曝日常中可能令他致病的5大不良習慣，警惕民衆留意發病徵兆。

最新影片：

TikTok用戶名「bb.boss04」的泰國男子上傳一段影片，畫面中標上泰文意指：

2023年自我復查，24歲診斷為腎衰竭（末期）。不喝酒、不愛玩、不抽煙。

他還表示，自己一開始被診斷出急性腎衰竭，後來才確認是慢性腎衰竭，目前每星期需進行2次透析治療，同時他也已申請腎臟移植，希望治療期間能等到一個更換腎臟的機會。

▲ 24歲男不煙不酒卻患腎衰竭晚期，自曝5大不良習慣籲警惕徵兆。

自曝發病徵兆及可疑不良習慣

男子又回憶初時身體出現的不適徵兆，包括偏頭痛、發冷、四肢無力、反胃嘔吐、皮膚蒼白，更會在半夜抽筋、高血壓達200。也曾因血壓過高求醫，但吃藥後身體沒有出現好轉，醫生又再開治療偏頭痛的藥，服用後依然不起作用；直至最後一次檢查，才被確診為腎衰竭。

至於病因，男子猜測可能有遺傳因素影響，因其父親就患有腎病。但他認為更多因素是與自己的不良生活習慣有關，例如平時晚睡休息不足、食無定時、每早喝咖啡，卻很少喝水。

點擊下圖睇慢性腎衰竭徵狀：

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預防事項：

多喝清水以保持足夠尿量，可預防腎石及尿道炎

注意個人衛生，免受尿道感染，女性及小孩為較易受尿道感染者

注意飲食，避免進食過量鹽份、肉類，曾患腎結石者應避免高鈣、草酸的食物

勿亂服用葯物，如風濕止痛葯、抗生素等

預防其他疾病引起之併發症，如糖尿病、高血壓等，必須適當控制血糖及血壓

各類尿道阻塞疾病必須及早矯正，如及早清除腎石、設法找出腎石原因

定期檢查身體及檢驗小便，可及早發現腎病，如有血尿、蛋白尿等，需及早治療

及早治療腎病，如腎炎

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責任編輯：羅嘉欣