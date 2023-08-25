  • 30°C
香港時間 : 2023825日 (週五) 15:00
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 曾志偉 許濤 區區有好校 香港小姐2023 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【47人初選案】余慧明指衞服界從未談及預算案問題　沒與他人協議當選後行動

社會 14:26 2023/08/25

分享：

分享：

熱門 曾志偉 許濤 區區有好校 香港小姐2023 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 30＋減肥 MIRROR

被告余慧明。（資料圖片）

民主派初選案16人否認串謀顛覆國家政權罪，今（25日）踏入第114日審訊。最後1名被告余慧明續自辯，確認在初選投票日後戴耀廷在衞服界群組首次提及預算案的事，余指衞生服務界從未提及財政預算案的問題；她與其他人沒有協議一旦當選立法會議員後的行動。

參選初選衞生服務界的余慧明第3天作供接受主問，其大律師石書銘指，戴耀廷在2020年7月14日首次在衞服界的WhatsApp群組發出訊息，提及「不提否決每一個議案」，余確認。

余又稱，她沒與其他初選參與者協議過當選後的行動。至於被指是組織者的吳政亨發起的「三投三不投」，余稱她在2020年7月才聽聞，沒有深究內容，余解釋因要工作及加上競選活動，連私人時間也沒了，「真係冇去深究呢個唔關初選事嘅program」。

聆訊下午續。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳曉欣

相關文章

【珍惜生命】筲箕灣婦人疑割脈尋短　半昏迷送院搶救
今日 09:13
【珍惜生命】筲箕灣婦人疑割脈尋短　半昏迷送院搶救
【盜竊案】大嶼山私人會所儲物櫃遇竊　兩女盜信用卡購物涉款約23.8萬
今日 09:38
【盜竊案】大嶼山私人會所儲物櫃遇竊　兩女盜信用卡購物涉款約23.8萬
【還押身亡】涉藉玩遊戲非禮同居女友幼女　六旬漢罪成還押時中風亡
今日 11:31
【還押身亡】涉藉玩遊戲非禮同居女友幼女　六旬漢罪成還押時中風亡
【AI換臉】騙徒盜用身份證借貸涉款20萬　AI換臉瞞騙人臉識別系統
今日 12:17
【AI換臉】騙徒盜用身份證借貸涉款20萬　AI換臉瞞騙人臉識別系統

你可能感興趣

【珍惜生命】筲箕灣婦人疑割脈尋短　半昏迷送院搶救
今日 09:13
【珍惜生命】筲箕灣婦人疑割脈尋短　半昏迷送院搶救
【盜竊案】大嶼山私人會所儲物櫃遇竊　兩女盜信用卡購物涉款約23.8萬
今日 09:38
【盜竊案】大嶼山私人會所儲物櫃遇竊　兩女盜信用卡購物涉款約23.8萬
【還押身亡】涉藉玩遊戲非禮同居女友幼女　六旬漢罪成還押時中風亡
今日 11:31
【還押身亡】涉藉玩遊戲非禮同居女友幼女　六旬漢罪成還押時中風亡
罪案 律師 戴耀廷 財政預算案 立法會 WhatsApp

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【提高警覺】青衣疑現「催眠黨」打手勢講1句話　港男鬼迷心竅被騙6000蚊
12:23 2023/08/11
【提高警覺】青衣疑現「催眠黨」打手勢講1句話　港男鬼迷心竅被騙6000蚊
【國際學校】英美加IB學制升學具優勢　港島區14間國際學校學費債券建設費大比拼
16:48 2023/07/24
【國際學校】英美加IB學制升學具優勢　港島區14間國際學校學費債券建設費大比拼
【寵愛Pet Pet】何沛珈演傻氣護士獲好評　棄當護士選港姐成東張女神【多圖】
19:32 2023/08/04
【寵愛Pet Pet】何沛珈演傻氣護士獲好評　棄當護士選港姐成東張女神【多圖】