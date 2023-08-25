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【親子好去處】體驗漁民生活海洋生態探秘 李漫芬母女玩住學文化及保育

親子 17:25 2023/08/25

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熱門 曾志偉 許濤 區區有好校 香港小姐2023 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 30＋減肥 MIRROR

李漫芬一家，一連三個星期日帶團玩盡漁村深度遊。

星媽李漫芬（Fanny）早前獲「香港漁業促進會」邀請，成為「漁村深度遊」的先導計劃體驗團旅遊大使，她與女兒談在心及老公談成坤（Alvin），於8月一連3個星期日，帶團玩盡漁村深度遊，「每次的行程都很豐富，得著和感受也很深。」

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李漫芬自榮升媽媽後，對小朋友的身心成長都特別緊張，玩樂更會份外留神及關注，她希望可以讓小朋友玩之餘又可以學習和享受，所以談氏一家參與過後，由衷想推薦這行程俾大家。

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第一天 南丫雙灣遊

Fanny率領團友坐船遊覽索罟灣和榕樹灣，他們見證了漁民怎樣用魚網捕魚，了解他們工作的艱辛，讓小朋友明白漁民出海一天都未必有漁獲，而最令她難忘的是女兒心心親眼看見大大的水母，興奮得大叫「Jellyfish呀！」

接著他們更學習製作茶果，Fanny跟心心第一次炮製茶果，心心特別製作一個獨一無二的心形茶果，送給爸爸，爸爸品嚐時，可以話甜到入心！除此之外，他們亦了解到鹹魚的製作過程，並在手信街買了很多香港人自家製的手信，感覺份外有感情。當日他們還參觀了廟宇，了解多些相關的歷史，及品嚐了地道的海鮮，Fanny大讚「超級新鮮，味道很鮮甜！」

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第二天 小小海洋家

這次行程的主題是「小小海洋家」，既可以參觀傳統的漁排，又可以讓小朋友親自參與餵魚，小朋友在魚排餵魚、摸摸海星，份外興奮，但更重要的是可以了解香港水質污染的問題，及其對海洋生態的嚴重影響，

我更把握這機會教育心心環保的重要，這一課確實很寶貴。

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第三天 玩直立板

最後一個星期日，主題是直立板，心心爸爸Alvin要出動了，Fanny表示對於第一次玩的朋友絕對不難，而Alvin和心心孖住在板上玩，猶如拍拖般，Alvin笑言︰「找回初戀感覺」，之後他們坐船到模達灣品嚐豐富又美味的晚餐，他們彷彿身處泰國，感到很驚喜！

這個可說是鮮為人知的世外桃源，最開心是20分鐘的船程已經可以回到香港仔！真的好方便！

Fanny又指，參與後深深體會到原來香港有好多好去處，本地遊也可以好精彩，更可予親親大自然於教育，

下次有機會一定帶媽媽、奶奶同行，一起家庭樂，大家請關注他們多點，記得留意出團時間， 把握機會報名呀，說不定有緣相聚呢！

漁村深度遊適合6至10歲的小朋友，邊玩邊學。

詳情：漁村深度遊

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記者︰林碧洋

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