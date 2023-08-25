【食物安全】網傳「碘鹽」可抗輻射市民盲搶鹽　食安中心澄清：無科學證據

▲ 內地及港澳不少民眾開始瘋搶含碘的食鹽。

日本政府（24日）昨日起將稀釋後的福島核電站廢水排入大海，引起不少人對輻射污染海洋的關注。近日網上更流傳食用「碘鹽」可以抗輻射，令內地及港澳不少民眾開始瘋搶含碘的食鹽。

食安中心今日（25日）發文澄清，現時並無科學證據顯示進食鹽，能夠有效預防輻射對身體造成的損害。中心指，碘鹽碘含量低，每日至少要食用約2.5至5公斤，才相當於一粒碘片的劑量。相反，過量攝入碘及鈉（鹽）會危害身體健康，而碘片亦並非輻射「解毒劑」，不能阻止身體吸收碘以外的放射性物質。

中心續指，一旦發生核事故，可能會釋出放射性碘。對於受到放射性碘照射的人，例如核電廠工作人員及救援人員，在暴露於放射性碘前或暴露後的短時間內，服用碘片可以減少甲狀腺吸收放射性的碘。不過，碘片必須於緊急情況及經過公共衞生專家或醫生指導下先才可以服用。

中心又提醒，胡亂服用碘片或者過量攝入碘會危害健康，包括擾亂甲狀腺正常功能，令人出現甲狀腺功能亢進、甲狀腺功能減退等情況。另外，有多個研究亦指出，進食過多鹽會增加患上高血壓及心血管疾病風險。

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記者：黃穎津