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【食肆違例】鴻利海鮮魚港多次非法擴展營業範圍　被罰停牌至下月中

社會 15:25 2023/08/25

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(資料圖片)

葵涌「鴻利海鮮魚港」，因非法擴展營業範圍及未獲准許而對批准的圖則所指明的項目作出更改，屢次違反《食物業規例》，被食物環境衞生署（食環署）署長暫時吊銷牌照21天。食環署表示，該店由今日（25日）至9月14日須暫停營業。
 
食環署發言人表示，有關店鋪經營者因上述違例事項，在今年3月4次被法庭定罪，共罰款8千3百元。本署亦根據違例記分制記下持牌人45分，店鋪因此須先後停牌7天及14天，並連續執行。發言人提醒食物業處所持牌人必須遵守《食物業規例》，否則牌照可能被暫時吊銷或取消。
 
持牌食物業處所須在處所入口附近顯眼處展示已領有牌照的告示，以資識別。此外，市民亦可瀏覽食環署網頁（www.fehd.gov.hk/tc_chi/licensing/index.html）查閱持牌食物業處所名單。

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責任編輯：陳展棋 

 

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