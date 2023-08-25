【香港小姐】蔡嘉欣懶理被指拜金女　依舊晒名牌做自己：不用太在意別人眼中的自己

前港姐蔡嘉欣因經常騷名牌手袋，又晒出40萬現金，故被指拜金女。早前她與好姊妹何依婷（Regina）、陳詩欣（Eunice）、鍾晴齊齊以一身粉紅色裝扮亮相，更拍片放到社交網，不過就被網民指她教壞好姊妹，引起嘉欣與網民「開火」。

【拜金KOL】被指帶壞陳詩欣+何依婷 蔡嘉欣自稱「壞蛋欣」反擊網民

發文對「拜金」看法

事後，嘉欣在網上發長文解釋自己對於「拜金」的定義，更認從來都承認自己拜金，並表示自己從18歲開始創業後，就發覺所以使費也離不開一個錢字。

她自言：「我拜金得起，拜金的我以後會繼續為了提升我生活質素而努力工作！」

▲ IG圖片

繼續晒名牌

相信事件仍無損嘉欣心情，日前她上載與陳詩欣一起去珠寶展覽照片，相中可見，她悉心打扮，穿上長裙，上衣更是低胸裝，吸睛十足！

而她亦揹上名牌手袋﹑手飾耳環均是名牌，果然依舊做自己，她自言「不用太在意別人眼中的自己，我的價值由我自己來定奪」：「快樂可以很簡單，有我愛的工作，有我愛的朋友，可以忙裡偷閒去玩一天，還有滿意的身型可以穿得上自己喜歡的衣服。P.S. ......今天本來打算和朋友一起去看珠寶展覽...結果到場後 該展覽已在上星期結束 少遺憾！但和大家一起談天風生又一天 十分開心。」總之開心就得！

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