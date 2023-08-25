【破毒強人】陳豪蔣志光逾10次同劇至少7度交鋒　女強人胡定欣鏡頭後賣萌

▲ 《破毒強人》

昨晚（8月24日）播至第19集的TVB劇《破毒強人》，整集重點落在文華與福田（蔣志光飾）對決上。

自愛妻淑賢自殺後（朱智賢飾），福田暗中尋找真兇，最終揭發文華瞞著自己大手購入過億毒品，深感被背叛的福田遂鎖定淑賢的死與文華有關，並直踩文華書店當面對質。

起初福田很快便收起怒氣並邀約文華到大龍鳳食飯，但其實只是「笑裏藏刀」，氹掂文華上車後，福田派人出車狠撞文華。

【破毒強人】馬貫東角色領便當 觀眾大讚好演技力撐奪最佳男配角獎

之後，火氣level up的福田帶人上文華書店大肆搜索，期間一度激動地揪著文華衣領瘋狂問話，又將文華的頭質落書枱。

不過文華不但全盤否認所有指控，全程更是氣定神閒；為了打擊文華，福田出絕招表示要殺掉安樂（何廣沛飾），文華聽畢眼神終露出一絲惶恐，整場戲戲味甚濃。

盤點「豪光」當年今日

自《破毒強人》開播後，蔣志光與陳豪兩大好戲之人的正面交鋒一直備受關注，昨晚二人「一（激）動一（冷）靜」互動甚有火花。原來「光豪」同劇次數不下10次，當中更至少7度交鋒，相當有緣。昨晚無綫官網之一的「See Saw先」推出盤點「光豪之緣」宣傳片，更找來陳豪以文華Tone親錄VO。

片段所見，「光豪」先後於《珠光寶氣》（2008）、《秋香怒點唐伯虎》（2010）、《公主嫁到》（2010）、《點解阿Sir係阿Sir》（2011）、《心戰》（2012）及《白色強人II》有對手戲，相當有緣；對於網民來說，片段中二人當年今日的樣貌變化更是珍貴。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

談到與蔣志光多番合作，陳豪坦言今次再有突破：「我哋一般以喜劇為主，反而正劇對壘唔多，好似今次呢種對立角色，更加係少見！」陳豪又大讚蔣老師：「佢係一個藝術家、一位充滿住智慧同資歷嘅前輩，身上面仲帶有一啲幽默感。」

陳豪指很喜歡昨晚的撞車戲，大讚有戲劇感：「好欣賞呢個特長鏡頭嘅構思，能夠帶出撞車嘅真實感！我覺得《破毒》鏡頭運用尤其出色，戲劇感覺同畫面構圖有別於一般電視劇，自己好幸運能夠參與呢部非常特別嘅戲劇。」

胡定欣笑料百出

除報仇情節漸入戲肉，劇情還布下兩大懸念，首先是文華為何為相識日子尚淺的安樂、放棄忠心耿耿的杜飛（馬貫東飾），及楊Sir（曹永廉飾）到底孰忠孰奸！昨晚楊Sir走上章琳（胡定欣飾）辦公室，以「放水」給章琳為籌碼、請求章琳為他接貨填數。

由於曹永廉全程表現相當有「嫌疑」，觀眾未到最後一刻都不知道，原來該場交易只是他和葉浩天（蕭正楠飾）設計出來引章琳中計的圈套，劇情峰迴路轉；網民對於楊Sir與葉Sir之間微妙的關係更是議論紛紛。

向來擅長演「強人」的胡定欣，鏡頭前雖然霸氣十足兼快狠準，但其實拍攝時與張曦雯一樣笑料百出。

除經常被專業名詞對白考起狂吃NG，更曾險些打破道具花瓶，更嚇至「驚樣三連環」大放送，甚是可愛。