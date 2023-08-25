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【汽水自爆】玻璃樽汽水放雪櫃突爆炸　女子右眼球遭割傷疑1原因釀禍

健康 17:37 2023/08/25

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內地江蘇一名女子網購玻璃樽裝汽水，不料打算放進雪櫃時瓶身突然自爆，導致她的右眼球被割傷。

內地發生一宗疑似玻璃樽自爆意外，一名女子透過網上平台購買玻璃樽裝汽水，在她打算將汽水放入雪櫃之際，玻璃樽突然爆炸碎裂，結果導致她的右眼球被割傷，預計需要進行多次手術才能夠恢復。

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綜合《新浪網》《環球網》等內地媒體報道，江蘇揚州一名女子上周三（8月16日）網購了5瓶玻璃樽裝汽水，車手大約上午11時半將貨物送到。正當她將汽水放進雪櫃時，其中一瓶突然爆炸，導致她的右眼球受傷，於是立刻坐計程車前往醫院。

女子抵達醫院後隨即進行了長達5個多小時的手術，而根據醫院診斷結果，她的右眼球破裂、病情嚴重，需要住院進行修補，預計要進行多次手術，術後發生感染、出血等意外的風險亦較高。

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    女子接受媒體訪問時，透露自己已經報警。涉事飲料品牌在當地的經銷商得悉後曾向她了解情況，並表示會向公司總部反饋。她之後於本周二（22日）進行了第二次手術。

    事後涉事飲料品牌的公關人員表示，已關注到事件，目前已經聯繫作出慰問和溝通，希望傷者能盡快治療和康復。對於意外起因，公關人員就稱「過程中有很多不明確的地方，瓶身破裂可能與玻璃樽受冷熱交替有關」，會盡快核實了解具體情況，如果確定為公司產品問題，肯定會作出正式道歉及賠償。

    據報該品牌的汽水並非首次發生玻璃樽爆炸事件，2022年10月遼寧錦州就曾有女子遭爆炸的玻璃樽割傷手掌，需要縫4針；今年4月，山東棗莊一名飯店老闆就指放置在貨架上的汽水突然自爆，所幸無人受傷。

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    責任編輯：羅嘉欣

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