【暖心致謝】苦等2年終與空姐媽媽同一航班 年輕機師機上開咪：媽媽我愛你

▲ 機師在飛機上開咪多謝媽媽，令人感動。

愛要及時表達！，美國聯合航空一名年輕機師，日前在飛機上開咪，指自己苦等多年機會終於可以向「她」致謝。不過此「她」並非女朋友或妻子，而是他的母親。原來機師的母親是機艙服務員，當地是首次坐上兒子負責駕駛的航班，而身為機師的兒子也把握機會向她致謝，溫馨的場面令飛機上的乘客動容並送上掌聲。

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綜合外媒報導，事發在美國聯合航空(United Airlines)由美國前往西班牙馬德里的航班上，在飛行途中，機師Cole Doss在如常進行廣播期間，突然向乘客表示要致謝一位機艙服務員，令人意外的是，那位機艙服務員實際上正正是他的母親。

我特別榮幸和興奮的是，今天能讓她乘坐我開的飛機。在此想對我的媽媽說我愛妳。

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原來Cole Doss已經擔任機師2年多，只是未有機會與母親共事。當日母子二人幸好終於有機會在同一班航班上工作，他便把握機會向母親致謝多年的支持和鼓勵。「我特別榮幸和興奮的是，今天能第一次讓她乘坐我開的飛機，並在飛往馬德里的班機與大家分享這段經歷。在此想對我的媽媽說我愛妳。我也歡迎其他乘客搭乘該架關愛家庭的班機，謝謝。」乘客在聽見後，也向這位母親送上歡呼和掌聲。

影片被乘客拍攝後上傳至網絡，至今已經獲得過十萬點讚，不少網民也表示看完影片後，忍不住落下幸福的淚水，也表示母親永遠是子女背後最大的支持者。

後來網民也發現，除了Cole Doss是機師外，整個家族都是航空業人士，母親已經擔任了機艙服務員45年，父親也是航空公司職員，甚至連姐姐最近也考上了機艙服務員執照，名副其實的「航空家族」。

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責任編輯︰王明芳