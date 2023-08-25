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【人身保護令】文子星高院申人身保護令　高院駁回申請

社會 16:05 2023/08/25

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懷疑涉及恐怖主義的印度裔男子文子星。

印度政府早前申請將懷疑涉及恐怖主義的印度裔男子文子星（Ramanjit, Singh）引渡回國，裁判官早前先後裁定文子星所涉的非法管有槍械及欺詐等罪表證成立，以印度政府方草擬的移交罪名，批出拘押令。文子星早前於高等法院申請人身保護令，法官今（25日）頒下判詞，駁回文子星申請。

申請人為Ramanjit, Singh（文子星）；答辯人為香港懲教處及印度政府。

申請一方早前陳詞指，案件涉及新證據，關乎文子星的3名囚友供詞，當中提及他們於印度扣押時遭當地警員威嚇，以及被挾逼簽署文件，申請方要求法庭處理是次申請時考慮新證據。

答辯方陳詞指，是次上訴並涉及的證據未有改變，文子星會否受到酷刑虐待的僅局限於酷刑聲請，裁判法院已按《逃犯條例》拒絕接納這些證據。

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記者：梁錦麟

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