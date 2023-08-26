【搶人才】港鐵推10個青年海外實習名額　有大學生獲派往內地英國開眼界

▲ Chloe（左）及Oscar（右）Chloe（左）及Oscar（右）今年參加港鐵公司的外地實習計劃。圖中是港鐵公司人力資源總監鄭惠貞。（港鐵圖片）

港鐵透過政府「企業內地與海外暑期實習計劃」，今年向青年提供10個外地實習名額，為期約7周，有大學生獲派往英國倫敦鐵路，於客戶體驗部門實習。港鐵稱，今年約4分1申請者選擇港鐵作為實習公司，鼓勵社會各界提供機會予青年發揮所長，建立未來人才庫。

▲ Chloe 參觀倫敦交通局。（港鐵圖片）

港鐵獲英國倫敦伊利沙伯綫的列車服務專營權。就讀港大城市規劃理學碩士一年級的林芷婷Chloe，今個夏天前赴英國倫敦伊利沙伯綫實習，她於大學主修城市規劃，對交通規劃特別感興趣，尤其是港鐵公司的「鐵路加物業」發展模式受到學術界關注及研究，使她非常渴望於港鐵公司實習，結果得償所願。

她指實習工作的主要目標，旨在提升客戶體驗，例如讓小朋友進入駕駛艙體驗；也會在車站經理協助下，進行長達數小時的車站導覽；也跟隨團隊跟當地政府機構交流。她稱工作有助她深入了解每個車站的特點，包括維修和管理細節；也可以提升跟不同背景、年齡的乘客交流，改善溝通技巧，同時在英國建立人際網絡。

另外港大測量學三年級的許廷徽Oscar，獲派到北京京港地鐵合約部參與實習。他形容實習工作較預期更有意義，今次於京港地鐵實習的內容屬於工料測量，讓他預先了解工料測量師的日常工作，包括合約和招標管理、建築法律等。其中留下最深刻印象的，曾於兩個正進行施工的車站之間的隧道考察，在漆黑環境下，利用電筒查看周圍細節，又要聆聽同事講解。

港鐵透過政府實習計劃，今年提供共10個於內地及海外實習名額，在7至8月進行，包括一周在港培訓及約6周內地或海外實習。港鐵公司人力資源總監鄭惠貞期望，公司除了自身參與之外，亦鼓勵社會各界及本地企業互相合作，提供機會予青年發揮所長，建立未來人才庫。

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責任編輯：吳卓峰