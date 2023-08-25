【搶鹽潮】搶鹽潮殺到香港超市貨架被清空　食安中心澄清：食「碘鹽」不可抗輻射

▲ 搶鹽潮殺到香港超市食鹽貨架被清空，食安中心拆解「碘鹽」抗輻射迷思。

日本政府昨日（24日）開始將福島核廢水排放至大海，繼內地、澳門之後，搶鹽潮似乎亦「殺到」香港！今日(25日)網上亦瘋傳多張超市食鹽貨架被掃清的照片。對於網上流傳食「碘鹽」可以抗輻射，食安中心今午（25日）在社交平台則指有關說法無科學證據，又強調「食碘鹽唔可以抗輻射！！！」。

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今日（25日）於Facebook的多個社交群組，均流傳不同地點的超市食鹽被掃清的照片及帖文，有將軍澳街坊網上苦呻指「阿媽突然打電話比我叫我去買鹽，話街市超市啲鹽全部比人搶晒」；有市民亦指曾走訪2間大型超市亦買不到鹽。

其中一張被上載的圖片可見，多層的食鹽超的貨架已悉數空空如也；另一張相信於另一間超市拍攝的，則看見平價食鹽已被清空，較貴價的有機鹽亦僅有少量存貨。

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對於有流言指食「碘鹽」可以抗輻射致引起的搶鹽荒，食安中心於今日（25日）即於社交平台回應指「食「碘鹽」唔可以抗輻射!!!」，並指現時並無科學證據顯示進食鹽，能夠有效預防輻射對身體造成的損害。

食安中心解釋指碘鹽的碘含量低，每日起碼要食大約2.5至5公斤，先相當於一粒碘片嘅劑量。相反，過量攝入碘及鈉（鹽）會危害身體健康，包括擾亂甲狀腺嘅正常功能，令人出現甲狀腺功能亢進、甲狀腺功能減退等情況。另外，有多個研究亦指出，進食過多鹽會增加患上高血壓及心血管疾病嘅風險添。

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責任編輯：羅嘉欣