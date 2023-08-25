【準備開學】懶人包太太分享3款簡易有營早餐　每款只需15分鐘極速完成

▲ 各位媽媽可以試下喇！

9月1日就是學童開學的大日子，一日之計在於晨，為了仔女返學時開開心心，作為媽咪一定會準備一個豐富而又有營養的早餐給小朋友，但有時絞盡腦汁都只是想到通粉、燒賣、三文治，小朋友食得多都會厭！

所以TOPick今次就請來網絡上非常有名氣，又出過多本食譜的作者懶人包太太Mrs Lazy.教煮3款營養簡單早餐，每款只需15分鐘內就可以完成，名副其實快靚正！

▲ 極速完成3款有營早餐。（湛斯雅攝）

最新影片推介:

今次的3款早餐不但「有營」、賣相亦相當吸引，而且製作簡單，有兩款不用開火就可以完成，相當適合在職媽媽，更可以製作多幾份給一家人享用，共享早晨的親子時光。

▲ 好靚！（湛斯雅攝）

第一款早餐

花生醬香蕉麵包卷

簡單易做，適合很喜歡花生醬塗麵包的大小朋友。

材料︰

麥包（無⽪） 2⽚ 香蕉 1條 花⽣醬 1-2湯匙

製法︰

麥包塗上花生醬。

保鮮紙上放上麥包。

香蕉去皮，切香蕉時要跟麵包的長度。

把香蕉放上麥包上，加入另外一塊麥包卷起來，用保鮮紙卷實，慢慢收緊自然成形。

頭尾就好像糖果一樣包起。

小貼士︰

想令小朋友開心一點，可以用有花紋牛油紙，同樣卷起，做成糖果形狀。

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

▲ 完成！（湛斯雅攝）

第二款早餐

鮮果乳酪芭菲杯

用上多款鮮果製作，顏色繽紛，促進小朋友食欲，而乳酪很有營養，但一般小朋友可能嫌它沒有味道或者偏酸，這個芭菲杯可以令小朋友對乳酪改觀。

材料︰

乳酪 半杯 ⼠多啤梨 10粒 藍莓 10粒 粟米片 半杯 蜜糖 2湯匙 果醬 2湯匙

製法︰

生果一開二。 準備玻璃杯。 首先將乳酪鋪平。 士多啤梨的平面向玻璃杯出面，沿邊砌好。 中間加果仁或粟米片，上面加多一層乳酪。 最後加蜜糖或果醬，再加上藍莓及果仁。 用薄荷葉裝飾。 ▼ 點擊圖片放大 +8 +7

▲ 完成！（湛斯雅攝）

第三款早餐

墨西哥煎餅

材料︰

墨⻄哥薄餅（大Szie） 1片 煙三⽂⿂ 適量 Mozzarella Cheese 2片 ⽣菜 適量 ⼤番茄 適量 油 少許

做法︰

拿一塊墨⻄哥煎餅，最好買大一點，在中間位切一刀，對疊分開4份再打開，每一部分隨意放材料。

疊起來，形成三角形。

放在焗爐或多士爐，烘薄餅兩面，會更加香脆。

或放上平底鑊加少許油煎香一面再反另一面。

小貼士︰

1. 除了煙三⽂⿂外，可以放火腿或肉類，但要煮熟，而芝士可以用片裝或碎芝士。

2. 要買大Szie的薄餅，因為餡料才不會掉出來。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

Mrs Lazy.本身也是一位媽媽，而且擁有多年入廚經驗，她的facebook專頁懶人包太太 MrsLazy.Kitchen有逾13萬個讚好，MrsLazy.Kitchen Youtube頻道都有近21萬人訂閱，而且有多本食譜著作，教大家用短時間煮出好菜色。

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記者︰陳麗薇