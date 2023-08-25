【準備開學】懶人包太太分享3款簡易有營早餐 每款只需15分鐘極速完成
9月1日就是學童開學的大日子，一日之計在於晨，為了仔女返學時開開心心，作為媽咪一定會準備一個豐富而又有營養的早餐給小朋友，但有時絞盡腦汁都只是想到通粉、燒賣、三文治，小朋友食得多都會厭！
所以TOPick今次就請來網絡上非常有名氣，又出過多本食譜的作者懶人包太太Mrs Lazy.教煮3款營養簡單早餐，每款只需15分鐘內就可以完成，名副其實快靚正！
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今次的3款早餐不但「有營」、賣相亦相當吸引，而且製作簡單，有兩款不用開火就可以完成，相當適合在職媽媽，更可以製作多幾份給一家人享用，共享早晨的親子時光。
第一款早餐
花生醬香蕉麵包卷
簡單易做，適合很喜歡花生醬塗麵包的大小朋友。
材料︰
|麥包（無⽪）
|2⽚
|香蕉
|1條
|花⽣醬
|1-2湯匙
製法︰
- 麥包塗上花生醬。
- 保鮮紙上放上麥包。
- 香蕉去皮，切香蕉時要跟麵包的長度。
- 把香蕉放上麥包上，加入另外一塊麥包卷起來，用保鮮紙卷實，慢慢收緊自然成形。
- 頭尾就好像糖果一樣包起。
小貼士︰
想令小朋友開心一點，可以用有花紋牛油紙，同樣卷起，做成糖果形狀。
第二款早餐
鮮果乳酪芭菲杯
用上多款鮮果製作，顏色繽紛，促進小朋友食欲，而乳酪很有營養，但一般小朋友可能嫌它沒有味道或者偏酸，這個芭菲杯可以令小朋友對乳酪改觀。
材料︰
|乳酪
|半杯
|⼠多啤梨
|10粒
|藍莓
|10粒
|粟米片
|半杯
|蜜糖
|2湯匙
|果醬
|2湯匙
製法︰
第三款早餐
墨西哥煎餅
材料︰
|墨⻄哥薄餅（大Szie）
|1片
|煙三⽂⿂
|適量
|Mozzarella Cheese
|2片
|⽣菜
|適量
|⼤番茄
|適量
|油
|少許
做法︰
- 拿一塊墨⻄哥煎餅，最好買大一點，在中間位切一刀，對疊分開4份再打開，每一部分隨意放材料。
- 疊起來，形成三角形。
- 放在焗爐或多士爐，烘薄餅兩面，會更加香脆。
- 或放上平底鑊加少許油煎香一面再反另一面。
小貼士︰
1. 除了煙三⽂⿂外，可以放火腿或肉類，但要煮熟，而芝士可以用片裝或碎芝士。
2. 要買大Szie的薄餅，因為餡料才不會掉出來。
Mrs Lazy.本身也是一位媽媽，而且擁有多年入廚經驗，她的facebook專頁懶人包太太 MrsLazy.Kitchen有逾13萬個讚好，MrsLazy.Kitchen Youtube頻道都有近21萬人訂閱，而且有多本食譜著作，教大家用短時間煮出好菜色。
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記者︰陳麗薇