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【準備開學】懶人包太太分享3款簡易有營早餐　每款只需15分鐘極速完成

兒童健康 18:59 2023/08/25

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熱門 曾志偉 許濤 區區有好校 香港小姐2023 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 30＋減肥 MIRROR

各位媽媽可以試下喇！

9月1日就是學童開學的大日子，一日之計在於晨，為了仔女返學時開開心心，作為媽咪一定會準備一個豐富而又有營養的早餐給小朋友，但有時絞盡腦汁都只是想到通粉、燒賣、三文治，小朋友食得多都會厭！

所以TOPick今次就請來網絡上非常有名氣，又出過多本食譜的作者懶人包太太Mrs Lazy.教煮3款營養簡單早餐，每款只需15分鐘內就可以完成，名副其實快靚正！

極速完成3款有營早餐。（湛斯雅攝）

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今次的3款早餐不但「有營」、賣相亦相當吸引，而且製作簡單，有兩款不用開火就可以完成，相當適合在職媽媽，更可以製作多幾份給一家人享用，共享早晨的親子時光。

好靚！（湛斯雅攝）

第一款早餐

花生醬香蕉麵包卷

簡單易做，適合很喜歡花生醬塗麵包的大小朋友。

材料︰

麥包（無⽪）2⽚
香蕉1條
花⽣醬1-2湯匙

製法︰

  • 麥包塗上花生醬。
  • 保鮮紙上放上麥包。
  • 香蕉去皮，切香蕉時要跟麵包的長度。
  • 把香蕉放上麥包上，加入另外一塊麥包卷起來，用保鮮紙卷實，慢慢收緊自然成形。
  • 頭尾就好像糖果一樣包起。

小貼士︰

想令小朋友開心一點，可以用有花紋牛油紙，同樣卷起，做成糖果形狀。

點擊圖片放大
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完成！（湛斯雅攝）

第二款早餐

鮮果乳酪芭菲杯

用上多款鮮果製作，顏色繽紛，促進小朋友食欲，而乳酪很有營養，但一般小朋友可能嫌它沒有味道或者偏酸，這個芭菲杯可以令小朋友對乳酪改觀。

材料︰

乳酪半杯
⼠多啤梨10粒
藍莓10粒
粟米片半杯
蜜糖2湯匙
果醬2湯匙 

製法︰

  • 生果一開二。
  • 準備玻璃杯。
  • 首先將乳酪鋪平。
  • 士多啤梨的平面向玻璃杯出面，沿邊砌好。
  • 中間加果仁或粟米片，上面加多一層乳酪。
  • 最後加蜜糖或果醬，再加上藍莓及果仁。
  • 用薄荷葉裝飾。
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    完成！（湛斯雅攝）

    第三款早餐

    墨西哥煎餅

    材料︰

    墨⻄哥薄餅（大Szie）1片
    煙三⽂⿂適量
    Mozzarella Cheese2片
    ⽣菜適量
    ⼤番茄適量
    少許

    做法︰

    • 拿一塊墨⻄哥煎餅，最好買大一點，在中間位切一刀，對疊分開4份再打開，每一部分隨意放材料。
    • 疊起來，形成三角形。
    • 放在焗爐或多士爐，烘薄餅兩面，會更加香脆。
    • 或放上平底鑊加少許油煎香一面再反另一面。

    小貼士︰

    1. 除了煙三⽂⿂外，可以放火腿或肉類，但要煮熟，而芝士可以用片裝或碎芝士。

    2. 要買大Szie的薄餅，因為餡料才不會掉出來。

    點擊圖片放大
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    Mrs Lazy.本身也是一位媽媽，而且擁有多年入廚經驗，她的facebook專頁懶人包太太 MrsLazy.Kitchen有逾13萬個讚好，MrsLazy.Kitchen Youtube頻道都有近21萬人訂閱，而且有多本食譜著作，教大家用短時間煮出好菜色。

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    記者︰陳麗薇

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