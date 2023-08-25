【單親跌打】單親爸花逾百萬打造粉紅跌打館　每月帶愛女旅行：做人最緊要開心

▲ 單親爸花逾百萬打造粉紅跌打館，希望女兒開心。

來到位於長沙灣的梁天柱跌打館，門口擺放了4隻巨型公仔和兩部扭蛋機、大門也像一部玩具售賣機，第一眼絕不會意識到這是一間跌打館。推門而入只見從天花板到牆身都是密密麻麻的裝飾公仔，館內還放置了夾公仔機、氣墊球桌和彈珠機等，連櫈仔都用上粉紅色的骷髏頭，儼如一個遊樂場，而這一切布置，都是作為單親爸爸的梁天柱醫師，悉心為女兒打造。

▲ 梁天柱為愛女打造粉紅跌打館。（黃建輝攝）

做了鐵打30年的梁天柱，自幼就生活在長沙灣，跟隨同樣做鐵打師傅的父母在前舖後居的醫館長大。他小時候看著像寫字樓般白淨的醫館，心中已感沉悶，想著如果有自己的醫館，一定要把它打造成遊樂場。

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為愛女打造夢幻醫館

由於父母的舊舖在市區重建中被清拆，梁天柱就在4年前帶著女兒搬到現址，終於可以大展拳腳，盡情布置。他把醫館主色調定為粉紅，皆因這是女兒最愛的顏色。而他自己喜歡骷髏頭，因此館內有大量訂造的粉紅骷髏頭，包括病人所用的櫈仔、掛在天花板的裝飾，連廁所水龍頭也是訂造的骷髏頭，

這裡的夾公仔機、氣墊球和彈波波機，都是女兒小時候喜歡玩。

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館內還有各式各樣的毛公仔、卡通人物玩具和模型等，放滿每個角落，梁天柱表示，每個星期都會添置新的裝飾品，只要是女兒喜歡而自己能負擔到的，他都會購買。為了打造這間夢幻醫館，至今累計花費高達7位數、即逾百萬元。

基本上大部分都會答應，小朋友不會要求買火箭或穿梭機回來。

醫館工作忙碌，總有絡驛不絕的病人，而且在1年前開始，醫館與3個機構合作做義診和派福袋，包括議員辦事處、單親協會、明愛機構，幫助基層有需要的市民和長者，工作更為繁忙。

慈父養出乖乖女

由於醫館是上居下舖，梁氏父女一條樓梯就返回住所，難以分清工作和家庭的界線，要放低工作只得離開香港。為了有更多親子時間和留下美好回憶，梁天柱每月都帶女兒去旅行，他表示，只要有公眾假期和學校假期就會去旅行，8月暑假更去了3次旅行，包括台灣和日本。

作為單親爸，梁天柱直認自己是慈父，希望無論是物質和身心照顧，都可以給予女兒最好，對女兒的愛可謂達到溺愛程度。不過，今年10歲的梁靜雯（Mandy）卻沒有被寵壞，不但斯文乖巧，而且在醫館忙碌時，會幫忙補貨、預備敷藥料和收拾等。兩父女的相處也像朋友一樣，Mandy跟爸爸說話充滿撒嬌語氣，

我最喜歡跟爸爸買高達，但...你最近都沒跟我去買。

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Mandy就讀本地津貼學校，梁天柱直言對女兒學業沒有太大要求，她的功課會在補習社完成，默書、測驗考試就靠她自己溫習，成績不算理想，由於即將要應付呈分試，梁天柱近月為女兒聘請了私人補習，希望加強成績。不過，他強調不會對女兒施壓，他認為做人最緊要是開心，成績不代表一切。雖然父兼母職在旁人眼中是艱辛，但梁天柱卻不言苦，

（湊女）是自己鍾意的事，不會辛苦，樂在其中。

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記者：林愛娜