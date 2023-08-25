【2023年中秋】皇玥月餅推出低糖系列月餅 熱量減半仍能品嘗傳統口味月餅

▲ 低糖系列

中秋佳節將至， 皇玥月餅將推出全新低糖系列月餅， 共設有 5 款傳統及新派口味月餅 。由即日起，顧客可於全線門店及網上商店購買月餅產品，除享有 8 月優惠價外，更兼享月餅買 4 送 1 優惠。

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皇玥低糖系列採用了麥芽糖醇，甜度與蔗糖相若，而熱量卻低一半。糖份亦控制在 5%之內，再加上獨特的食材配方及烘焗製法，令月餅在低糖之下仍能保持軟綿口感。

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除了低糖奶黃及低糖芝麻外，還有低糖綠茶及低糖烏龍茶 2 款茶味月餅。今年，亦新增了傳統口味低糖雙黃白蓮蓉口味。除了低糖系列外，還有至尊系列、經典系列、時尚系列及傳承系列，以供選擇。

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責任編輯︰陳珈希