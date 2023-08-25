【MIRROR成員】Anson Lo《釀魂》開畫不足半日票房破百萬元　教主盧瀚霆感謝觀眾支持

由MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）主演的港產片《釀魂》昨日（8月24日）上映，獲得佳績，截至今日下午4時，上映不足半日累積票房已衝破100萬元，成為今年暑假檔最快破100萬港片，同時成為全日票房冠軍及全日入場人次冠軍。



得知這個振奮消息，《釀魂》 團隊上下都興奮不已，男主角Anson Lo在個人社交平台連環出post分享拍攝難忘回憶，更與電影公司在story同步分享票房佳績。

【釀魂】Anson Lo虛心向前輩姜大衛學演技 導演讚教主放下偶包演戲夠敬業

Anson Lo珍惜合作機會

教主表示：「多謝大家支持！其實我想睇多幾次，有好多嘢好想重點再睇！」。今日中午更轉載片場製作花絮，配上「感謝、感激、感恩」，簡單幾句文字已表露出教主相當珍視這次團隊合作的機會。

而女主角陳紫萱（Summer）亦大表興奮，呼籲粉絲二刷三刷！Summer笑言：「多謝您們入場支持《釀魂》，這部電影每個畫面都目不暇給，期待大家二刷三刷發掘更多細節！」

▲ 《釀魂》女主角陳紫萱

戲院謝票答謝觀眾



至於監製黃永峯感恩劇組付出：「代表《釀魂》台前幕後一眾工作人員，多謝香港同澳門觀眾率先於開畫日及優先場進戲院支持香港電影！特別感恩一眾演員的全程投入，以互相扶持的團隊精神完成這部香港鮮有的奇幻懸疑片！」。

而新晉導演岑嘉彥 (Kelvin)感謝觀眾肯定團隊的努力：「感謝各位觀眾支持我新導演第一個面世的作品，亦同時感謝大力對這部電影幕後創作團隊支持及鼓勵，感恩大家進場觀看我們這場奇幻情感實驗電影，觀看的時候不妨给故事的開展多一點時間，给它一點空氣，給它慢慢燃燒。開心看見大家用心閱讀我們這部關於心魔的電影。」

電影公司更預告劇組將於9月2日現身戲院舉行謝票，答謝觀眾的支持。

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