【提防騙子】無故收逾期還款通知書要求致電核實　大埔街坊憑1個破綻斷定是騙案

▲ 大埔街坊無故收逾期還款通知書，憑1個破綻斷定是騙案。

除了電話及短訊詐騙案，市民亦要小心提防陌生信件。有大埔友於本月中收到陌生信件，內容提及他尚未還清分期供款，要求他致電與銀行職員聯絡以核實付款情況。他最初半信半疑，仔細觀察後決定與相熟銀行查證，發現應屬虛構，未有再理會。有網民認為信件極可能是騙案，既沒有銀行公司名稱、地址，甚至連樓主名字等都欠奉，「連詐騙都無儀式感」。

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有大埔友早前在facebook群組「大埔 Tai Po」，以「大家有收過呢類信件嗎？」為題發文，指日前收到疑似銀行「逾期還款通知書」，內容稱他尚未清還本月份之分期供款，要求他盡快安排還款，否則或會影響信貸紀錄及評分。

信件又提及如他已經還款，可於辦公時間上午10時至下午7時致電指定電話，與趙先生聯絡，以避免不必要誤會和支付額外費用。他表示，自己只有樓宇按揭需要還款，並沒有借其他錢。他仔細查核信件後亦發現一個重大破綻，

無公司名得個電話！唔知逾期乜嘢！

▲ 有大埔友收到陌生信件，指他尚未還清分期供款，要求他致電與銀行職員核實付款情況。（fb「大埔 Tai Po」圖片）

事主發文後，吸引近百名網民留言，不少人認為信件內容不單沒有銀行機構名稱及地址，樓主的名字、帳戶資料及欠款金額亦未有列出，而且要求樓主致電核實的方式如一般做法有別，信件署名更只有「信貸風險管理部」，質疑信件的可信度。

網民直斥，資料極不清晰，「信紙冇公司logo（標誌）、地址，肯定假，要提醒家中長者小心」、「最基本逾期金額係幾多都懶得打上去，連詐騙都無儀式感」。同時，網民又指，「39字頭電話多數係詐騙」，著大家別致電信中的電話查詢，「你打咗去人哋有你電話咪成日騷擾你囉」。

最後，樓主為求安心，指已跟日常使用的銀行求證，查明應繳款項已還款，「Check咗銀行有扣數，唔鬼理佢，感謝大家」。

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責任編輯：王明芳