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【減肥大作戰】264磅肥仔自小受言語欺凌　靠1招瘦全身練成超強腹肌不反彈

保健美顏 18:24 2023/08/25

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熱門 曾志偉 許濤 區區有好校 香港小姐2023 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 30＋減肥 MIRROR

264磅肥仔自小受言語欺凌，靠1招瘦全身練成超強腹肌不反彈。

從小肥胖不代表沒有逆襲的機會！日本一名健身模特用自身經驗證明只要有恆心，就能剋服天然肥，練成緊實身材。

最新影片：

活得健康啲
【活得健康啲】1歲半男童錄800度高近視　視光師拆解學童2大近視成因

日本跨性別健身模特兒「tata」，從小體型肥胖，更在15歲做兼職期間遭受言語欺凌。受到打擊的他開始嘗試節食減肥，但錯誤的方法讓他不斷瘦下不久再復胖，無止境輪迴。直至25歲，他終於決定轉換減肥方法，以健康均衡的飲食控制加上規律的有氧、無氧運動，打造健康體態。

在tata的堅持下，終於從264磅瘦至125磅，足足減走半個自己有多！如今33歲的tata不但再無復胖，還常在IG專頁分享大量居家運動影片，YouTube頻道也超過10萬訂閲，成為當紅健身模特兒，非常勵志。

點擊圖片放大
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最推薦1招可瘦全身練腹肌

在tata的運動影片中，有1招獲得極高迴響，因動作非常簡單卻爆汗力十足，堅持練還能養成腹肌！點擊看動作分解：

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責任編輯：羅嘉欣

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