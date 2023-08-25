田北辰明日73歲生日　一件事令他不得不認老

▲ 明日就實政圓桌田北辰的73歲生日。(田北辰fb圖片)

繼昨日行政會議召集人、新民黨立法會議員葉劉淑儀73歲生日，另一位立法會議員亦即將踏入73歲，就是實政圓桌田北辰，明日就是他的73歲生日。田北辰今日在社交媒體發文話，實政圓桌的兄弟們很有心佈置，提早為他慶祝生日，他指，一直覺得歲數只是數字，心境要保持年輕就不會老，但最近有件事令他想「唔認老都唔得」。

原來，田北辰前幾天返港，望住機場大銀幕航班資料都「矇查查」，星期三見特首李家超，坐對面隔三、四米，都看不清李家超的表情。

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於是，田北辰心血來潮，找同是議員的眼科醫生林順潮檢查，怎料原來，林順潮話田北辰個「鏡頭」發霉，開始有白內障。不過林順潮建議田北辰，換過粒人工晶體，仲話換完包田北辰視野「開新篇」，「見到一個全新世界，睇文件仲快過37歲。」

這件事令田北辰都有一番感受，話隨着歲月變化，無論做幾多運動、飲食如何檢點，有些事都不到自己控制，正如一個城市，有些事物老舊了、人們去厭了，就會慢慢失去吸引力，但只要你加些新元素，例如欣澳賽車場，一定可以好像他換了人工晶體一樣，帶來全新景象。

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