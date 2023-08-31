青協領袖學院「自然『碳』世界領袖計劃」 逾110位青年考察大灣區ESG機遇
這一秒，他們置身在高新科技的廠房，看著數十噸垃圾被夾起投進火爐裡，為焚燒發電作好準備；下一秒，他們在模擬遊戲中扮演不同角色，合力出謀獻策，共同建構可持續發展的世界。以上皆是參加香港青年協會領袖學院「自然『碳』世界領袖計劃」的學生和在職青年，透過大灣區體驗和交流，從中獲得寶貴的經驗和回憶。
逾110名香港及內地青年參觀了9間廣州及佛山的綠色企業，涵蓋氫能發展、電動車及轉廢為能處理廠等，並參與多項交流論壇、工作坊及對談活動，嘉賓講者均為綠色金融及農業界的翹楚。
香港教育大學全球及環境研究課程三年級學生林卓瑩，對展廳的安排及設計讚不絕口，尤其對模仿牛屁臭味的展品印象特別深刻，認為能夠引起學生對甲烷的興趣，並思考畜牧業對環境和氣候變化的影響。
展廳各處以新奇有趣的方式提升學習興趣，林卓瑩笑指洗手間內設有猜謎遊戲，例如「甚麼動物最環保？」答案是「袋鼠」，因為牠隨身帶備環保袋。
交流團另一項特別活動是「ESG 種子學校共創工作坊」，由兩地的高中生分成小組參與模擬遊戲，扮演社會上不同角色，例如財富追求者和環保主義者等，並在有限的資源及時間內，建構一個可持續發展的世界。
保良局第一張永慶中學中六學生林曉彤指，她在第一輪遊戲時，各組員只重視經濟發展，在可持續發展方面的得分甚低，其後導師引導他們思考是否樂見社會如此發展，於是在第二輪遊戲中，不同立場的小組開始互相合作，努力實現可持續發展的目標。
「自然『碳』世界領袖計劃」由香港青年協會領袖學院主辧，獲可持續發展委員會撥款，透過三階段的項目，包括一系列線上工作坊、實體青年高峰會及大灣區體驗行，逾200名香港和內地大灣區高中學生、大專生及在職青年，以低碳生活、可持續發展及ESG策略為題互動交流。詳情可瀏覽網站 https://leadershipinstitute.hk。
(特約)