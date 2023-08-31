青協領袖學院「自然『碳』世界領袖計劃」 逾110位青年考察大灣區ESG機遇

▲ 110位青年參加香港青年協會領袖學院的「自然『碳』世界領袖計劃」，於大灣區內地城市考察，建立對可持續發展和環境保育的興趣。

這一秒，他們置身在高新科技的廠房，看著數十噸垃圾被夾起投進火爐裡，為焚燒發電作好準備；下一秒，他們在模擬遊戲中扮演不同角色，合力出謀獻策，共同建構可持續發展的世界。以上皆是參加香港青年協會領袖學院「自然『碳』世界領袖計劃」的學生和在職青年，透過大灣區體驗和交流，從中獲得寶貴的經驗和回憶。

▲ 參與青年於整個行程以綠色減碳為目標，例如以可重用水樽代替膠樽，實踐環保生活。

逾110名香港及內地青年參觀了9間廣州及佛山的綠色企業，涵蓋氫能發展、電動車及轉廢為能處理廠等，並參與多項交流論壇、工作坊及對談活動，嘉賓講者均為綠色金融及農業界的翹楚。

▲ 其中一站是參觀被譽為廣東省環境及科普教育基地的瀚藍綠電固廢處理（佛山）有限公司，學員有機會深入垃圾處理廠，親睹垃圾轉化為電能的過程，還在展廳體驗各種互動遊戲。

香港教育大學全球及環境研究課程三年級學生林卓瑩，對展廳的安排及設計讚不絕口，尤其對模仿牛屁臭味的展品印象特別深刻，認為能夠引起學生對甲烷的興趣，並思考畜牧業對環境和氣候變化的影響。

▲ 大學生林卓瑩(右)作為校內的生態導賞員，認為這次的體驗啟發她參與環保教育時，需要引導小孩運用五感學習，激發他們的興趣，實踐以生命影響生命。

展廳各處以新奇有趣的方式提升學習興趣，林卓瑩笑指洗手間內設有猜謎遊戲，例如「甚麼動物最環保？」答案是「袋鼠」，因為牠隨身帶備環保袋。

▲ 香港及內地青年在行程中建立友誼網絡，他們一起學習聯合國訂立的可持續發展目標，並透過互動遊戲，了解ESG的重要性。

交流團另一項特別活動是「ESG 種子學校共創工作坊」，由兩地的高中生分成小組參與模擬遊戲，扮演社會上不同角色，例如財富追求者和環保主義者等，並在有限的資源及時間內，建構一個可持續發展的世界。

保良局第一張永慶中學中六學生林曉彤指，她在第一輪遊戲時，各組員只重視經濟發展，在可持續發展方面的得分甚低，其後導師引導他們思考是否樂見社會如此發展，於是在第二輪遊戲中，不同立場的小組開始互相合作，努力實現可持續發展的目標。

▲ 這次體驗讓林曉彤反思商業世界在追求利益的同時，也應該平衡社會各方面的發展。她希望將來能從事ESG相關行業，為社會作出貢獻。

「自然『碳』世界領袖計劃」由香港青年協會領袖學院主辧，獲可持續發展委員會撥款，透過三階段的項目，包括一系列線上工作坊、實體青年高峰會及大灣區體驗行，逾200名香港和內地大灣區高中學生、大專生及在職青年，以低碳生活、可持續發展及ESG策略為題互動交流。詳情可瀏覽網站 https://leadershipinstitute.hk。

(特約)