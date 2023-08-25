【1/X劉德華的藝術空間】劉德華讚女兒畫畫唱歌造詣高　坦承曾與劉向蕙透過藝術建立溝通【有片】

天王劉德華從樂壇踩過藝術界，首次化身成藝術家，聯同多位當代藝術家舉行「1/X劉德華的藝術空間」藝術展，今天（8月25日）現身西九文化區揭開序幕。

「1/X劉德華的藝術空間」設有八大藝術空間，除了展出劉德華的心血之作，更與多位風格迥異的當代藝術家或團隊聯乘創作，包括林于思、許倬爾、黃玉龍、STICKYLINE創作團隊等。

展出作品皆以劉德華為原點，並以多元藝術形式呈現，包括油畫、大型裝置、雕塑、書法、水墨畫、幾何紙雕、結晶裝置藝術等，讓觀眾了解劉德華的另一面向。

【1/X劉德華的藝術空間】劉德華不分晝夜親落場監督 作品暗藏華仔電影經典密碼

▲ 劉德華與多位當代藝術家合作，包括林于思、許倬爾、黃玉龍、STICKYLINE創作團隊等。（陳慧安 攝）

經典電影呈現

劉德華接受訪問時稱，藝術展籌備4個月之久，坦言初時感到緊張，但受到其他藝術家感染後放鬆下來：「佢（藝術家）成日叫我抖吓啦，畀佢自在嘅感覺感染到我，所以成個藝術展對我嚟講個壓力唔係好大，反而幾享受。」

展區《沿途》、《沿途有你》及《心》，分別以華仔舞台視覺、經典電影《天若有情》及《大隻佬》為主題。他認為不斷努力亦是藝術的一種：「我劉德華，最多人講嘅係努力，其實呢種重複都係一種藝術，所以我特別安排禪繞畫作為第一件展品。」揀選以上電影，均與藝術家一起談論出來而決定。

其中《天若有情》的展區以結晶裝置形式展示，華仔說：「《天若有情》最重要係佢經過一啲時間嘅考驗，喺裡面出嚟嘅東西係靚，但同時脆弱嘅，於是揀選咗水晶去表達。創作過程中最困難嘅，佢嘅不確定性好高，每件作品都係自己形成，我哋只係畀時間同溫度。」

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藝術增進父女情

展區《念》集合了多張華仔與11歲愛女劉向蕙（Hanna）一同繪畫的畫作，由於作品沒有標明創作者，華仔笑言刻意的：「我覺得冇必要話畀大家聽，哈哈！大家覺得好嗰幅都唔係我畫，有啲專業嘅話我應該跳出個框框，囡囡創作空間闊過我。」

他指畫作是父女平日的隨筆，全部均由女兒挑選，並指兩父女對揀選作品的準則不同：「有啲佢覺得好，我覺得唔好，但佢係藝術家嘛，我係藝人咋嘛，要尊重佢。」

而當中的蘋果畫作，是首次看到女兒畫畫的作品，並指獲老師叮囑要好好栽培：「由嗰剎那開始就不停同佢畫畫，雖然我不遺餘力裁培佢，但都要睇佢喜好，依家步伐慢咗落嚟。」

▲ （陳慧安 攝）

問到是華仔啟發女兒，還是女兒啟發他時，他認為是雙向的：「她在影響我的同時，也是被我影響。」續指因為透過畫畫，與女兒建立更多溝通，他坦言初時父女間曾有距離：「剛剛開始跟她研究甚麼是好，甚麼是不好，可能有距離，但我們用藝術品溝通時，可能大家投契的機會就比較多。」

Hanna除了畫畫有天份，同時亦遺傳爸爸的音樂細胞，華仔表示：「我喺呢方面唔敢講有咩出眾，我覺得個女做得好過我，但佢唔會唱歌畀我聽。」

▲ （陳慧安 攝）

華仔向來擅於書法，他直言女兒在讀幼稚園時，覺得她寫字不用心、不好看，會擦掉要女兒重新再寫：「直到女兒讀一年級時，老師告訴我，不要讓小孩有挫敗感，就讓她亂寫，從那一刻開始，他都不聽我了。」

他續指：「以前大家覺得她寫得好，現在她覺得她寫得好。（她有自己的風格嗎？）對，她現在寫的也不是不好看，跟我的風格有點不一樣。」

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記者：馮雪怡

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