【洗黑錢】涉以現金提取及加密貨幣洗錢達1.1億元　警拘458人搗洗黑錢集團

▲ 涉以現金提取及加密貨幣洗錢達1.1億元，警拘458人搗洗黑錢集團。（曾秋文攝）

警方展開一連17日代號「雋語」的「反洗黑錢月」工作。財富情報及調查科高級警司呂智豪表示，警方動員二千多名探員，在全港400個處所搜查，拘捕458名涉嫌干犯洗黑錢及相關罪行人士，包括330男128女（15至82歲），當中423名港人、18名內地人士及17名非華裔人士 。

案中清洗的黑錢涉及314宗網上購物、求職、投資、電話和網上情緣騙案，高達4.7億元，主要透過銀行戶口及儲值支付工具進行多次轉帳和提存。行動中防止犯罪份子轉移懷疑犯罪得益逾1,600萬元，搜出銀行文件、提款卡、手提電話、電腦及現金約32萬元。

警方表示其中三個情報主導的拘捕行動，分別破獲一個由2022年10月開始活躍的洗黑錢集團，以300至1,500元誘使市民賣出銀行戶口清洗犯罪得益。在2022年10月至2023年6月期間涉嫌以現金提取以及買賣加密貨幣方式，清洗高達1.1億元。警方拘捕該集團3名本地男子、2名菲律賓籍女子及3名泰國籍女子（33至45歲），涉嫌干犯串謀洗黑錢及洗黑錢罪，並搗破用作儲存提款卡及現金倉庫，檢取32萬元。

另外，財富情報及調查科總部高級督察李健芯表示，警方在本月7日至25日舉辦反洗黑錢宣傳月，透過宣傳活動，教育市民和社會各界有關防範洗黑錢罪知識，提醒市民保護個人戶口及密碼，切勿「租、借、賣」個人銀行戶口。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：曾秋文