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【電費】港燈：９月燃料調整費下跌一成　料年底續平穩回落　　

社會 17:41 2023/08/25

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（資料圖片）

燃料調整費一直對電價有關鍵影響。港燈發言人表示，因應國際燃料價格持續向下，剛公布的 9 月份燃料調整費進一步回落至每度電 62.4 仙，較8月份的 69.7 仙下跌 10.5%，創下數月以來單月最大跌幅。

燃料調整費自今年 6 月起連續 4 個月回落，較 1 月份共下調 20.1 仙，令港燈 9 月份每度電 的平均淨電費下調至 176.9 仙，相比 1 月份的 197 仙，跌幅為 10.2%。 以一個每月用電量 275 度的 3 人住宅客戶為例，扣除政府提供的補貼，他們 9 月份要繳交 的淨電費將為 233.3 元，較 1 月份的 288.6 元減少 55.3 元。

港燈期望隨著全球燃料價格靠穩，今年餘下月份的燃料調整費有望繼續平穩回落 。

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責任編輯：陳展棋

 

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