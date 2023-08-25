【哈囉喂2023】今年鬼屋增至6間成人玩盡設施$806起　快證加價近36%

▲ 今年鬼屋增至6間成人玩盡所有設施$806起，快證加價近36%。（海洋公園圖片）

海洋公園「哈囉喂全園祭2023」9月15日起至10月31日期間舉行，今年設有多項哈囉喂景點、表演及6大鬼屋，包3間鬼屋的哈囉喂套票，大小同價$280，即日至9月13日推出早鳥優惠$238；單次$130。入園人士須另加購活動入場門票，成人$388，小童$233；憑指定信用卡付款可享85折。即成人玩盡6間鬼屋最平$806，小童則$674。另快證加價近三成六。

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今年6大鬼屋主題分別是「怨靈鬼校」、「怨靈異域」、「異度空閒」、「壹捌靈實驗室」、「妖怪の森」及「咒偶II」；另有「哈囉喂全園祭」、「哈囉喂大匯演」及遊戲、魔術攤位。

「鬼怪三重奏門票」及恐怖三重奏門票同樣$280，即日至9月13日或以前購買則$238，兩者平均每間鬼屋收費$93.3及$79.3；今年鬼屋亦設逐次收費$130，即兩次單次收費已貴過套票的早鳥價格。去年只設4間鬼屋，3間套票$280、玩盡4間則$380，兩者平均每間鬼屋收費$93.3及$95。

哈囉喂入場門票12歲或以上$388、3至11歲小童$233，憑AEON信用卡付款可享85折，成人$330，小童$198；去年門票最平成人$320、小童$190，即今年票價加幅分別是3.1%及4.2%。

綜合計算，成人玩足6間鬼屋連入園門票最平$806，小童則$674；最貴分別是$948及$793。去年玩足4間鬼屋連入園門票最平，成人$662、小童$532；最貴分別是$740及$596。成人最平票價按年相差21.8%，小童則26.7%；而最貴票價按年分別相差28.1%及33.1%。

活動另設有哈囉喂海洋快證（標準版），自選7項特快通行服務，適用於6間鬼屋，售價$380，較去年的$280元，增幅35.7%。

「哈囉喂全園祭2023」開放時間如下：

日間體驗

9月15日至10月31日：上午10:00至下午7:00 （公園休園日除外）

日連夜驚嚇體驗

10月13至15日、20至23日、27至29日 及31日；上午10:00至下午11:00

怨靈鬼校、怨靈異域、異度空間、壹捌靈實驗室、妖怪の森、咒偶II

開放時間：下午5:00至下午11:00

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記者：陳麗娜