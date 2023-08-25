【搶鹽潮】14款不含金屬污染物食鹽　消委會教3招正確保存貼士

▲ 消委會教3招正確保存食鹽貼士。

日本政府昨日（24日）開始將福島核廢水排放至大海，繼內地、澳門之後，搶鹽潮似乎亦「殺到」香港，有網民拍攝到多間超市貨架被掃清的照片。消委會過去曾測試了39款食鹽，發現當中14款沒有含金屬污染物，並分享了正確保存食鹽貼士。

最新影片：

以下為14款沒有驗出含金屬污染物的食鹽：

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消委會提醒市民應到有口碑的店舖購買，購買前應留意以下事項：

細心查看保質期和食用期限，確保產品沒有過期

不要購買包裝已破損產品

應購自有口碑的店舖，並留意產品有沒有異樣，變色或異味

如食用量不大，購買小包裝為佳

消委會亦分享了3招正確保存食鹽貼士：

包裝應密封好，以免受潮而結成境塊狀

儲存在清涼乾爽的地方，避免暴曬或放置在潮濕的地方，亦應遠離煮食加熱的爐灶

盡快食用完畢

世界衞生組織建議成人每日的鈉攝取量應少於2,000毫克（相當於一平茶匙鹽）。膳食中攝取過多的鈉會增加患高血壓的機會，亦會增加患上中風及冠心病的風險。為避免攝取過量鈉影響健康，應保持均衡和多元化的飲食，避免進食過量的鹽。

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責任編輯：羅嘉欣