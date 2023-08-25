  • 29°C
香港時間 : 2023825日 (週五) 18:55
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 曾志偉 許濤 區區有好校 香港小姐2023 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【國泰航空】國泰首辦內地空中服務員招聘會　林紹波：2025年會有最多2000名內地空中服務員

社會 17:58 2023/08/25

分享：

分享：

熱門 曾志偉 許濤 區區有好校 香港小姐2023 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 30＋減肥 MIRROR

國泰行政總裁林紹波。（陳靜儀攝）

國泰航空今日（25日）首次北上舉辦空中服務員招聘會，計劃招聘200至300名內地空中服務員，薪酬待遇與本地員工相同，並會享額外的交通或住宿津貼，最後今年第四季「開工」。

最新影片推介：

TOPick診症室
【TOPick診症室】30歲港男曼谷按摩lock頸 　回港頭痛失明揭血管撕裂險中風

國泰集團行政總裁林紹波指，2025年內國泰內地空中服務員將增至1,000至2,000人，成為空中服務員第二大來源地。林紹波又指，國泰正積重拾內地業務，預期往返內地的航空班次會於10月增至160對，較現時的140對增加一成半。

國泰航空今日（25日）在前海國際人才港黨群服務中心舉辦招聘會，約2,000人遞交申請，600人獲邀面試。國泰航空今次計劃招聘200至300名空中服務員，獲聘的空中服務員將以香港為工作基地，由國泰協助辦理在港就業的工作簽證。

獲聘者可選擇居住在大灣區內的任意城市，但必須在香港機場90分鐘車程範圍內。國泰亦會在過渡期間，向每位內地員工，按月提供住宿和交通補貼，以協助支付在香港的住宿費用，或往來大灣區住所及香港機場的交通費用。

國泰集團行政總裁林紹波指，國泰正重拾內地業務，未來會繼續增聘內地人才，希望2025年或以前聘用4,000名內地員工，其中包括1,000至2,000名空中服務員。

林紹波又指，未來會繼續增加往返內地航班，預期10月內往返15個內地航點的航班，會由現時的140對增至160對，增幅約14.2％ 。

另外，現時香港快運的內地航點僅寧波一個，未來亦會逐步增加，意味往內地的廉航選擇會逐漸增加。

國泰航空航空服務董事吳潔文指，內地員工不論薪酬待遇、培訓、要求均一致，入職薪酬可達2萬港元，首批完成培訓員工，最快今年第四季投入服務。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳梓蔚

相關文章

【慈善事業】李嘉誠基金會捐1億人民幣　助建設潮州市人民醫院綜合樓
今日 17:01
【慈善事業】李嘉誠基金會捐1億人民幣　助建設潮州市人民醫院綜合樓
【洗黑錢】涉以現金提取及加密貨幣洗錢達1.1億元　警拘458人搗洗黑錢集團
今日 17:28
【洗黑錢】涉以現金提取及加密貨幣洗錢達1.1億元　警拘458人搗洗黑錢集團
【行為不當】涉獲病人資料後游說聘用申索　前醫委會委員兼律師罪成囚2年半
今日 17:30
【行為不當】涉獲病人資料後游說聘用申索　前醫委會委員兼律師罪成囚2年半
【電費】港燈：９月燃料調整費下跌一成　料年底續平穩回落　　
今日 17:41
【電費】港燈：９月燃料調整費下跌一成　料年底續平穩回落　　
【哈囉喂2023】今年鬼屋增至6間成人玩盡設施$806起　快證加價近36%
今日 18:08
【哈囉喂2023】今年鬼屋增至6間成人玩盡設施$806起　快證加價近36%

你可能感興趣

【慈善事業】李嘉誠基金會捐1億人民幣　助建設潮州市人民醫院綜合樓
今日 17:01
【慈善事業】李嘉誠基金會捐1億人民幣　助建設潮州市人民醫院綜合樓
【洗黑錢】涉以現金提取及加密貨幣洗錢達1.1億元　警拘458人搗洗黑錢集團
今日 17:28
【洗黑錢】涉以現金提取及加密貨幣洗錢達1.1億元　警拘458人搗洗黑錢集團
【行為不當】涉獲病人資料後游說聘用申索　前醫委會委員兼律師罪成囚2年半
今日 17:30
【行為不當】涉獲病人資料後游說聘用申索　前醫委會委員兼律師罪成囚2年半
職位招聘 機場 大灣區 國泰航空 香港 國際集團 寧波

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【寵愛Pet Pet】何沛珈演傻氣護士獲好評　棄當護士選港姐成東張女神【多圖】
19:32 2023/08/04
【寵愛Pet Pet】何沛珈演傻氣護士獲好評　棄當護士選港姐成東張女神【多圖】
【國際學校】英美加IB學制升學具優勢　港島區14間國際學校學費債券建設費大比拼
16:48 2023/07/24
【國際學校】英美加IB學制升學具優勢　港島區14間國際學校學費債券建設費大比拼
【慳錢節能】港男24小時長開冷氣僅收$273超平電費單　公開2招慳錢節能秘笈
12:37 2023/06/23
【慳錢節能】港男24小時長開冷氣僅收$273超平電費單　公開2招慳錢節能秘笈