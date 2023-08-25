【國泰航空】國泰首辦內地空中服務員招聘會　林紹波：2025年會有最多2000名內地空中服務員

▲ 國泰行政總裁林紹波。（陳靜儀攝）

國泰航空今日（25日）首次北上舉辦空中服務員招聘會，計劃招聘200至300名內地空中服務員，薪酬待遇與本地員工相同，並會享額外的交通或住宿津貼，最後今年第四季「開工」。

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國泰集團行政總裁林紹波指，2025年內國泰內地空中服務員將增至1,000至2,000人，成為空中服務員第二大來源地。林紹波又指，國泰正積重拾內地業務，預期往返內地的航空班次會於10月增至160對，較現時的140對增加一成半。

國泰航空今日（25日）在前海國際人才港黨群服務中心舉辦招聘會，約2,000人遞交申請，600人獲邀面試。國泰航空今次計劃招聘200至300名空中服務員，獲聘的空中服務員將以香港為工作基地，由國泰協助辦理在港就業的工作簽證。

獲聘者可選擇居住在大灣區內的任意城市，但必須在香港機場90分鐘車程範圍內。國泰亦會在過渡期間，向每位內地員工，按月提供住宿和交通補貼，以協助支付在香港的住宿費用，或往來大灣區住所及香港機場的交通費用。

國泰集團行政總裁林紹波指，國泰正重拾內地業務，未來會繼續增聘內地人才，希望2025年或以前聘用4,000名內地員工，其中包括1,000至2,000名空中服務員。

林紹波又指，未來會繼續增加往返內地航班，預期10月內往返15個內地航點的航班，會由現時的140對增至160對，增幅約14.2％ 。

另外，現時香港快運的內地航點僅寧波一個，未來亦會逐步增加，意味往內地的廉航選擇會逐漸增加。

國泰航空航空服務董事吳潔文指，內地員工不論薪酬待遇、培訓、要求均一致，入職薪酬可達2萬港元，首批完成培訓員工，最快今年第四季投入服務。

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記者：陳梓蔚