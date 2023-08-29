【愛子心切】兒子有功能自閉症智商很高 港爸孟母三遷：合適比名氣更重要

▲ Renni為了兒子付出一切精力。

古有孟母三遷，今有一位父親全職轉兼職、由市區搬到天水圍，就是為了給SEN（Special Educational Needs，簡稱SEN）兒子最好的學習環境。

發現兒子患有自閉症

梁禮興(Renni)是一位髮型師，兒子今年18歲，是應屆文憑試考生。Renni兒子兩歲時到健康院，醫生發現他與人沒有眼神交流，遂轉介他到兒童體能智力測驗中心，結果評定為有自閉傾向。起初Renni不願相信，另找私人機構再做評估，才接受兒子有自閉傾向。

Renni非常擔憂，太太則比較冷靜，嘗試尋找不同機構協助。由於兒子不太說話，當時迫切要為他安排言語治療；另外亦要安排感統訓練，協助他的腦部發展。

為照顧兒子轉為兼職工作

為有更多時間照顧兒子，Renni由全職髮型師轉為兼職，太太亦辭去工作。當時鮮有只接受預約的兼職髮型師，Renni因此收入大減四成，而兒子一小時療程就要650元，經濟上形成負擔。

相比金錢上的犧牲，Renni更在意自己有否參與照顧兒子，不想因參與太少而感到內疚，亦希望減輕太太的壓力。多了時間陪伴兒子，Renni更了解他的個性，與太太溝通亦更為良好。

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控制兒子的失序行為

Renni兒子兩歲八個月入讀幼兒班，自閉症徵狀越來越明顯，包括不說話、欠缺眼神接觸、發脾氣大叫等。Renni與兒子外出，如果察覺到他有異樣，會預先用說話提示，目的是要提醒路人留意，並表達自己正在控制兒子的行為，盡量避免尷尬情況。透過與兒子相處，他明白到每個小孩的情況都有不同，故對其他小孩的行為相對包容。

每當照顧兒子到很疲累，Renni會看手機中兒子年幼時的照片，想到他是個愛笑的人，就聯想起他的優點，例如兒子情緒極端，有時會與Renni吵架，但從不記仇。想到兒子美好一面，又想起太太從不放棄為兒子奔波，Renni就忘卻疲累v

寧選合適學校，不要名校

Renni兒子屬於高功能自閉症，記憶力非常好，智商很高，其能力和成績足以入讀不同名校。基於兒子的特別需要，Renni表示：

我選擇學校會以是否適合兒子為首要考慮，名校只屬次要。

當初Renni為兒子報讀九龍塘某名校幼稚園，太太在學校開放日參觀時，發現學校將學生畫作放在隱蔽位置，她認為學校沒有以學生為優先，即使兒子已獲錄取，夫妻二人仍決定放棄入讀，改為報讀其他幼稚園。

兒子準備升小學，經一位教會姐妹介紹，Renni在天水圍找到一間非常適合兒子的小學，毅然決定由校網很好的何文田搬到天水圍，兒子亦適應小學生活。及至升中階段，兒子成績可以升讀區內一所名校，但Renni決定讓兒子原校升讀中學部，這樣他較易適應中學生活。

Renni認為，兒子安全感不足，合適的學校比名校更能令他建立自信。Renni計劃文憑試後讓兒子到英國升學，修讀他擅長的數學和統計學，這是最適合的安排。



維護家庭基金父職事工發展經理黃格平(Kobe)表示，SEN兒童於6歲前接受治療，對感覺統合和言語發展極有幫助，Renni及早為兒子進行訓練，令他的治療有更好成效。部分SEN小孩的父親會逃避照顧責任，Renni主動承擔，Kobe非常欣賞。

Renni認為兒子欠缺安全感，同理心較弱，故不會要求任何回報，只要兒子能自立，結識到朋友，開心過生活，就是他對兒子的期望。兒子到了今天仍會拖著自己過馬路，Renni覺得非常開心，夫復何求！



文章已獲維護家庭基金授權轉載

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