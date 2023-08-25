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【那年盛夏我們綻放如花】Marf首拍劇陳健朗安排上堂學戲　邱彥筒：加深對角色嘅認識

娛樂 18:44 2023/08/25

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《那年盛夏我們綻放如花》是Marf的拍電視劇。

COLLAR成員邱彥筒（Marf）處女劇《那年盛夏我們綻放如花》，將於下星期一 (8月28日) 起播出。

《那年盛夏我們綻放如花》由陳健朗執導，講述一群高中生的平靜生活，在暑假尾聲忽然被打破——一個自稱Admin的人把他們加進名為「已讀不回死全家」的奇怪群組，強制開始一場「死亡遊戲」。

在他們除掉身份不明的「目標人物」前，只要不回覆同學的訊息，就會立即爆頭死亡！ 

Marf透露導演要求她寫「情緒日記」紀錄感受。

設工作坊指導演員
 
陳健朗執導不僅大膽選用不少年輕新演員，於正式拍攝前他更特別邀請資深演員張錦程及戲劇導師李頊珩設計了8課工作坊給演員，讓他們更容易投入角色、更快進入狀態。

首次拍電視劇的Marf直言工作坊對她幫助很大，還透露導演要她「交功課」：「導演叫我睇完每集劇本之後寫『情緒日記』俾佢，記錄當刻嘅感受，同時都令我加深對角色嘅認識。」 

導演陳健朗（右）特別安排工作坊助演員入戲。

Marf希望可與原作者見面
 
《那年盛夏我們綻放如花》改編自網絡小說《已讀不回死全家》，Marf得知自己有幸飾演楊悅盈一角後，立刻上網找原著來看。

她一看就已經很喜歡故事，而且非常欣賞作者，希望可以與他見面。

Marf表示很喜歡故事，而且非常欣賞原作者。

於是在某天拍攝時，Marf終於鼓起勇氣問其中一位工作人員可否邀請作者到現場探班。

豈料出現搞笑場面，就是工作人員竟回答：「我咪就係個作者囉！」令Marf驚喜萬分。 

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撰文 : TOPick柴犬出動

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