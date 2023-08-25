江若琳不惜一擲千金 守護生命中最愛的男人

▲ 6月生下囝囝Owen後，Elanne用盡全副心機全心全意照顧BB，更稱兒子是她最愛和值得守護一輩子的男人。

自6月誕下囝囝「BB包」Owen後，江若琳（Elanne）正式成為新手媽媽。不時於社交網站分享湊仔日常的她，早前發文表示陪月姨姨功成身退，往後的日子就要獨力湊BB，更表示會努力加油，用盡成副心機照顧和愛錫囝囝。作為「新牌仔」的Elanne，不單努力適應湊B生活，最近還為這個重要的男人不惜一擲千金！

新牌仔烏龍百出

自從陪月姨姨完成任務離開後，Elanne正式成為「湊仔婆」，她曾經在社交平台上發文表示：「而家每一晚從蝦碌中學習，發現唔係比想像中困難，我仲好享受！」雖然要捱更抵夜照顧囝囝，但Elanne還是非常享受二人世界的日子，希望在他長大前，爭取更多獨處時間。

▲ 陪月姨姨功成身退，Elanne在IG發文表示感激之餘，又表示要強大起來獨立照顧囝囝。（取自instagram）

Elanne還分享了不少育兒難忘事，她笑說，因為每晚要起身餵奶，長期缺乏睡眠，每日只得數小時睡眠時間，最多也只可以睡6個小時，所以自己的「日常運作」也備受影響，更試過多次因為嚴重睡眠不足而忘記了關緊瓶蓋，辛辛苦苦擠出來的母乳全部倒在身上，一下子化為烏有，她笑言，那一刻真正體會到何謂「滴滴皆辛苦」！

▲ 雖然無覺好瞓，但Elanne非常享受每晚餵奶時和Owen的獨處親密時間。（取自instagram）

選購逾萬元疫苗 健康贏在起跑線

愛子之情滿溢於言表的Elanne，最近亦為了守護生命中最愛的男人而花費過萬元購買BB疫苗組合。她表示，現時最注重的是BB健康成長，防疫針是最關鍵的第一步，為此更特別向身邊朋友取經，又加入媽媽群組做足資料搜集，最後揀咗喺媽媽群中經常推介嘅私家診所。她坦言，初次帶Owen仔打針難免緊張，但幸好BB在打針過程中沒有太大的反應才放下心頭大石。

▲ 以兒子健康為大前題下，Elanne在精挑細選下，終於為囝囝選購了一套過萬元的疫苗計劃，讓兒子的健康贏在起跑線。

神隊友是暖男爸爸

出名錫老婆的Oscar原來也是暖男爸爸一名，更被老婆冠以「神隊友」之名。Elanne表示，就在囝囝自出世後整整一個月，老公都只是冷眼旁觀，而且很少抱囝囝，「那時候也有埋怨過他沒有把時間和精神放在BB身上！」後來在一次逼不得以的情況下要由他一「夫」當關幫忙照顧BB，眼見這位豬隊友餵奶掃風換尿片絕無錯漏，那刻才發現其實他是神一般的隊友，原來暖男爸爸先前一直在旁默默學習，初時是怕弄傷BB才袖手旁觀。

▲ 老公Oscar現在不時也會幫忙照顧BB，原來這位神隊友亦是暖男爸爸。（取自instagram）

雖然在照顧BB方面還有很多地方需要學習，但Elanne表示希望兩年內可以為Owen增添一個妹妹，湊成一個「好」字，「孩子有兩個的話可以互相作伴，感覺也較為圓滿！」

資料來源： IG@artiste, FB@medtimesmedicalgroup