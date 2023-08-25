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【黃帽塗鴉】麥美娟︰塗鴉易令人聯想港獨黑暴　若業主不同意可不處理

政治 18:18 2023/08/25

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民政及青年事務局局長麥美娟。（資料圖片）

中環一家餐店外牆上，一副逾十年的「黃帽工人吃麵」塗鴉，店主稱民政處曾指有機會牽涉《國安法》，經委託後民政處派人清除。民政及青年事務局局長麥美娟今日回應事件指，塗鴉容易令人聯想到黑暴及港獨，民政處人員是基於市民反映，而作出「善意提醒」，強調塗鴉如何處理，最終決定權在業主或佔用人，「如果他們覺得不同意，其實可以不處理。」

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麥美娟今日出席一個活動後表示，據局方向中西區民政處了解，民政專員經常收到區內市民反映，指區內特別多塗鴉牽涉鼓吹港獨及黑暴。一般而言，如有發現，民政處人員會提醒相關業主，由業主決定是否移除，或如何處理，民政處人員亦會在得到授權後代為清理。

被問到該幅塗鴉，是否涉及「令人聯想鼓吹港獨或黑暴」而需要清除時，麥美娟指，判斷準則是基於一般情況下，會否引起聯想，民政處的同事和市民一樣，是用一般人看到圖畫時的感覺來判斷，認為塗鴉「好容易令人聯想到黑暴及港獨」，才會作出提醒。而民政處不是執法部門，相關「提醒」沒有法律效力，塗鴉最終如何處理，決定權為業主或佔用人。

麥美娟強調，民政處有責任收集市民意見，及作出「適當反映」，而作出相關「善意提醒」，但未有進一步解釋作出提醒的準則。被問到有關做法會否成為恆常慣例，麥美娟亦未有回應。她又指，民政處鼓勵多元發展，強調事件同是否扼殺創作自由無關，「我覺得不需要提升到去那個層次。」

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責任編輯：趙居逸

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民政及青年事務局 西區 國安法 中西區 中環 麥美娟

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