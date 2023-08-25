【著數必搶】利園區年度活動「hy! Power Up」再度回歸 逾90,000張現金券即日開搶

利園區年度活動「hy! Power Up」由即日起至8月31日期間再次舉行，hy! 網上平台發售逾90,000張7折商戶電子現金券，當中涵蓋時尚服飾、美妝護理、環球美食、生活精品及品味家居等逾110個利園區商戶。

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此外，以指定恒生信用卡購買Power Up 商戶電子現金券滿指定金額更可尊享加碼優惠，額外獲贈高達HK$200利園區電子購物禮券，而Lee Garden Club 會員亦可於hy! 網上平台以Lee Gardens 積分作即時折扣使用及賺取會員積分。

▲ 多間商店也能使用現金券

優惠陸續有來，以指定恒生信用卡（包括：恒生信用卡、聯營卡、商務卡、 公司卡及消費卡）購買Power Up商戶電子現金券淨值滿HK$500，即可獲額外HK$100利園區電子購物禮券；消費淨值滿HK$1,000，即可獲額外HK$200利園區電子購物禮券*，每次購物都嘆盡優惠禮遇。

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責任編輯︰陳珈希