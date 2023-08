【1/X劉德華的藝術空間】西九八大展區率先直擊　華仔解釋用天若有情+大隻佬原因

▲ (左起)莫偉康、 林于思、許倬爾、劉德華、黃玉龍、黎意雄、梁子程。(黃建輝攝)

劉德華首度跨界藝術圈,在西九文化區自由空間FREESPACE正舉行入行40年首個大型藝術展《1/X劉德華的藝術空間》,他聯同5位當代藝術家一齊合作,以八大展區回顧劉德華演藝、生活、家庭及內心歷程,當中有劉德華獨力參予,也有跟其他藝術家共同合作的展區,其中一位「藝術家」,更是華仔的愛女Hanna。

今次展區共分八大部分,分別是:劉華德以禪繞畫創作的《途 Always》、沉浸式場景體驗《沿途 All Along》、劉德華與許倬爾《沿途有你 All Along With》、劉德華與 STICKYLINE《心 Because》、劉德華與林于思《從心 Be There》、 劉德華父女合作《念 Honey》、元祖 ANDOX & BOX 珍藏展、以及劉德華與黃玉龍《從心開始 Be You》。

策展人莫偉康表示感謝劉德華出錢出力參與,成為他跟藝術家之間的橋樑。「劉生很投入今次展覽,並以他的名義去邀藝術家合作,他亦花了很長時間去繪畫,自己有時也感不好意思,像逼他去畫似的。而今次希望展覽既滿足劉生的粉絲,也能照顧到文化愛好者。」

脆弱和傷感的愛情

今次有兩個展品跟劉德華電影有關,女性藝術家許倬爾以劉德華經典作《天若有情》為主題,設計出一系列象徵愛情的結晶藝術,以牛仔褸、婚紗、電單車,貫穿電影主題合,表達轟轟烈烈和淒美,但又是很脆弱和傷感的愛情。

而兩位香港藝術家代表黎意雄和梁子程組成的STICKYLINE團隊,則以另一經典電影《大隻佬》啟發,創作出別開生面的幾何紙雕。

劉德華解釋,主要是由藝術家決定選用這兩齣電影,如《天若有情》,因許倬爾想到「脆弱卻永恆」,就想到用這電影,本來也有其他選擇,但最後還是用了這齣。華仔笑道:「其實她是個電單車迷。」

感受從新開始

至於《大隻佬》,本來是由歌入手,就用電影手法來表達。STICKYLINE兩位創作人梁 子程和黎意雄希望以紙雕藝術為電影延伸出另一個結局,帶來更多想像空間。

劉德華表示,在藝術範疇,他是一個初哥,因此這個藝術展,讓他重新找到一份初心,走過了40年演藝路,像進入一個全新的領域,因此藝術展的最後一站,是「從心開始」也是「從新開始」。他征服過五指山,看山還是山,明白終點也是開始。

記者:陳家昌