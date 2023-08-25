【英國升學】劉翁16歲繼女成GCSE狀元9科奪A* 　考入英國貴族學校做凱特王妃師妹

▲ 劉翁16歲繼女成為GCSE狀元，考獲9科全取A*佳績。

英國會考GCSE放榜，著名攝影師、導演兼商台DJ劉翁亦傳來好消息，其在英國升學的繼女成為GCSE狀元，考獲9科A*佳績，更考入英國貴族學校，做凱特王妃師妹。劉翁的太太柳瑩（Rani）認為女兒憑著努力取得優異成績，她更計劃提早預備英國高考。

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成為考獲9A的1%

劉翁與Rani育有3名子女，分別是6歲的兒子SJ、3歲的女兒一言，而16歲的洛宜是Rani與前夫所生的，劉翁對她視如己出。Rani今日（25日）接受TOPick訪問分享，洛宜在英國寄宿學校就讀，剛剛在英國會考GCSE（General Certificate of Secondary Education），即中等教育普通證書，9科全部考獲A*，當中7科更達A**頂級成績，當上今年的GCSE狀元。

Rani說起女兒難掩興奮，昨日下午約3時她收到好消息，當時她與洛宜剛好在銀行處理英國戶口事宜，突然接獲英國寄宿學校來電，恭喜洛宜GCSE考獲佳績，成為全校第一名，而全英國考獲9A的學生少於1%。她沒想到女兒成為那1%，喜出望外下不禁尖叫，女兒卻表現冷靜，可能心中有數。洛宜多謝寄宿學校的老師在過去兩年的教導，之後亦會發電郵向每一位老師逐一致謝。

除了GCSE核心科目英國文學、英文文法、數學和科學外，洛宜還修讀了中文、經濟、歷史和宗教。Rani表示女兒向來文科比理科成績好，沒料到數學和科學亦奪A。雖然洛宜考GCSE前在校內考試取得高分，但明白公開試出現許多變數，包括臨場失準，因此她沒有十足的把握，結果文科成績合乎預期，而理科成績亦出乎意料地好。

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考入頂尖寄宿學校

Rani指洛宜在港時就讀新加坡國際學校，英文成績最好，數學、科學相對較弱，初中時徘徊在70多分，直至她14歲到英國升學，理科成績才突飛猛進。Rani表示︰

洛宜說寄宿學校的讀書風氣不同，學生人數不多，老師有更多時間指導，令她由對理科有點恐懼，再培養出興趣。

洛宜入讀寄宿學校Millfield School，該校運動成績出色，連碧咸的細仔Cruz也是該校學生。Rani分享︰

由於學校成績排名不是最高，女兒入讀反而覺得輕鬆，讀書氣氛愉快，沒甚麼壓力下考到全級第一。

去年洛宜向媽媽提出想接受更多挑戰，希望考第二間學校，如果考到就轉校。Rani當時心想，「哪有小朋友喜歡考試的？」而她的女兒正是愈戰愈強型，要向高難度挑戰，既然女兒開口，Rani就即管讓她一試。結果她成功考入英國頂尖貴族學校Marlborough College，將於新學年入讀，該校名人校友輩出，英國威爾斯王妃凱特也是舊生。

花兩年時間考好A-level

洛宜之後兩年將在Marlborough College修讀英國高考A-Level課程，她主動跟媽媽說︰

雖然今次考得好，但A-level我會用更多時間去準備，減低考試前的壓力。

Rani補充，女兒吸取了今次考GCSE的經驗後，寧願花兩年時間平均溫書，避免最後溫習太趕急，聽到女兒的計劃，她當然很放心。Rani分享栽培孩子的心得︰

自小培養孩子喜歡讀書的興趣，學校老師和同學也有影響，加上小朋友的信心、家長的鼓勵，會令他有努力向上追求進步的心，才有機會跑出。

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記者︰駱秀玲