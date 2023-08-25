【民政專員餞別宴】黃智華就晚宴引關注及觀感問題致歉　梁振英促剎住浮誇浪費之風

▲ 500多人設宴歡送黃智華。（讀者供圖）

黃大仙民政專員黃智華即將赴京研修一年，各界昨晚以「歡賀黃智華赴京深造」為由，在九龍灣百樂門國際宴會廳舉辦聯歡晚會，500多人出席，筵開43席，引起政圈熱議，大斥「離譜」，官場亦多人認為「過火」。黃智華晚上就餞別晚宴引來朋友的關注，尤其是觀感上的問題表達歉意。

全國政戲副主席梁振英晚上在社交平台回應事件，呼籲要「剎住浮誇浪費之風」，形容建制社團浮誇浪費之風日益嚴重，「應邀赴會的官員級別越來越高，人數越來越多，會議場地變成擺酒的酒家，一半以上的食物和酒水無人問津，轉眼變成㕑餘。」

黃智華在民政事務總署的社交專頁回應指，非常感激大家為其餞行，盛情美意令他受寵若驚，又稱身為民政事務專員，服務社區是分內事，各位的讚賞和支持已經是對其最大鼓勵，「今次餞別晚宴引來朋友的關注，尤其是觀感上的問題，我在此表達歉意。」他稱，即將離任，離開民政事務專員行列，希望大家都會繼續支持黃大仙民政事務處的工作。

民政事務總署署長： 一封感謝信、一句鼓勵說話已足夠

民政事務總署署長張趙凱渝隨後在民政事務總署的社交專頁指，多謝各位為離任的民政事務專員舉行歡送晚宴，感謝大家對專員的支持。她強調，民政事務總署團隊為地區服務，是職責所在，「事實上，一封感謝信、一句鼓勵說話已足夠，希望大家把對我們的支持轉化為繼續支持我們的地區工作。」

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責任編輯：區綽彥