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【國泰航空】有內地應徵者無法以英語對答　笑指「我不擔心英語，大家都會說普通話」

社會 19:39 2023/08/25

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國泰於前海舉辦招聘會。(陳靜儀攝)

國泰航空今日於前海舉辦空中服務員招聘會，大部分應徵者能以英語回應問題，但亦有應徵者無法以英語對答，更指「我不擔心英語問題，大家都會說普通話。」亦有前港龍艙務長願意由零開始，只為重新加入國泰。

國泰將會面試約600名內地應徵者，並聘請200至300名空中服務員。來自內蒙古的大學生姬同學遠赴前海應徵，他坦言國泰的學歷要求和技能要求較低，是前來求職的原因之一。當記者用英語向姬同學提問時，姬同學面有難色，略顯尷尬地用英文問道，「可以說中文嗎？」。及後記者問道，會否擔心英語欠佳會影響溝通？姬同學回應指，「我不擔心英語問題，大家都會說普通話。」

其中一名應徵者姫先生Jasper指不擔心英語問題。(陳靜儀攝)

來自上海的李先生過去曾在港龍航空任職15年，港龍結業前已到艙務長一職。在港龍結束營運後，李先生回到上海執起教鞭，在得悉國泰招聘大灣區空中服務員後，決意由零開始，應徵空中服務員一職。被問及為何寧願從零開始都要應徵？李先生表示，在香港工作了15年，對香港有深厚的感情，所以希望重回國泰。

來自四川的趙小姐亦有空中服務員經驗，過去在漢莎航空工作3年，後來因疫情失業。她認為國泰有豐富的國際航線，工作環境令她有安全感。被問及如何看待近來的國泰歧視風波？她回應指，事件無影響她對公司的觀感，亦得悉有關員工已被解僱，對國泰有信心。

來自四川的趙小過去在漢莎航空工作3年，後來因疫情失業。(陳梓蔚攝)

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記者：陳梓蔚

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