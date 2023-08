重新編製《台前幕後》成都市混搭系列　林奕匡力臻機舖拍MV打機勝負

▲ 林奕匡(左)與力臻。

林奕匡新歌《台前幕後》繼找來王敏德參與MV演出後,今次再找來向來鍾情懷舊曲風,並製作出一系列都市混搭的力臻,攜手推出《台前幕後 Backstage @the city (feat. 力臻) 》玩得更盡,二人更一同到機舖為這個新版本拍下MV,不用埋位時,二人更一起打機,但究竟誰才是街機達人?



過去大家認識力臻,相信必定是他的懷舊Citypop作品,除了如《都市爬行》、《Ain’t No Party》、《專一擔當》等個人作品外,他亦推出一系列都市混搭作品,獨有的風格吸引了Phil與製作團隊,造就了今次《台前幕後 Backstage @the city (feat. 力臻) 》的誕生。

編曲受原曲啟發

力臻為全新版本《台前幕後》編曲時曾受原曲啟發,他說:「本身首歌好有Retro味道,所以我加咗一啲80年代Synthesizer(合成器)營造嘅打機聲音落去,再喺chorus加咗Orchestral Hit(模仿管弦樂隊中所有樂器同時合奏的效果),令到整體感覺更Y2K跳舞音樂嘅感覺。」



因為編曲上加入電子音樂及真實樂器,今次MV都讓Phil與力臻化身剛收工的打工仔,在機舖相遇對打賽車遊戲外,亦有在街頭揸車的畫面,實行與音樂一樣,遊走現實與虛幻之間。

Phil道:「今次MV裡面各自都有揸車,拍攝當日我同力臻喺凌晨時份不停兜勻香港幾轉,其中一幕要搵燈位停低傾偈,但搵極都冇,因為凌晨冇車全部都開綠燈,想拍一個簡單嘅Shot都唔容易。」

鏡頭一轉,力臻在機舖裡就要自拍揸車畫面,他道:「其中一個Shot揸住攝影機扮揸車,揸咗分零鐘膊頭已經非常之攰,以平時都有舉重為例,部機應該有15至20磅,到後尾都愈舉愈低,高炒變低炒。」

不停入錢打機



在機舖拍攝現場不用埋位時,Phil與力臻都很興奮不停入錢打機,童真一面盡現,Phil道:「入嚟梗係第一時間去玩我以前喺加拿大會玩嘅Game,不過而家都變晒,好多都唔熟,所以先玩識嘅同賽車Game。」

期間,Phil與力臻對打機頭霸王(Street Fighter)和賽車Game,Phil都輕易取勝,力臻笑言:「我由細到大都好深近視,所以屋企人都以為我一定係鍾意打機啦!其實唔係,我鍾意讀書係書蟲。我打機都唔叻,同朋友一齊打Online Game都一定會輸,然後覺得打機唔啱我,就放棄咗。」

Phil力臻互相欣賞



今次合作,Phil與力臻首度相遇,Phil大讚力臻道:「力臻有一種青春、Passion(熱情),首歌得一日時間錄,俾我一種好Chill嘅感覺,埋咪好知自己想做咩,有啲位即興發揮演唱位,佢即做,要嗌照嗌,個Range仲好闊,把聲仲幾好添!」

力臻則表示:「細個聽佢啲歌都覺得好有正能量,甚至乎我歌唱比賽出身,都有揀Phil嘅《高山低谷》、《一雙手》去唱。」

其實近年Phil都喜歡與新一代歌手合作,他解釋道:「新合作就一定有新火花,因為對方接觸嘅音樂、對方成長嘅年代同受影響嘅人事同我都好唔同嘅時候,都會影響我去接觸更多新嘅音樂。」

Phil續指:「對我嚟講,每一次嘅合作都好似識新朋友,我唔係一個好識去交朋友、Social嘅人,但一隻歌兩個人嘅合作係永恆嘅,我好嚮往每一次嘅Connection,因為音樂本身已經係一件好正嘅事,但要有connection先至真係有昇華。」

