重新編製《台前幕後》成都市混搭系列　林奕匡力臻機舖拍MV打機勝負

▲ 林奕匡（左）與力臻。

林奕匡新歌《台前幕後》繼找來王敏德參與MV演出後，今次再找來向來鍾情懷舊曲風，並製作出一系列都市混搭的力臻，攜手推出《台前幕後 Backstage @the city (feat. 力臻) 》玩得更盡，二人更一同到機舖為這個新版本拍下MV，不用埋位時，二人更一起打機，但究竟誰才是街機達人？



過去大家認識力臻，相信必定是他的懷舊Citypop作品，除了如《都市爬行》、《Ain’t No Party》、《專一擔當》等個人作品外，他亦推出一系列都市混搭作品，獨有的風格吸引了Phil與製作團隊，造就了今次《台前幕後 Backstage @the city (feat. 力臻) 》的誕生。

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編曲受原曲啟發

力臻為全新版本《台前幕後》編曲時曾受原曲啟發，他說：「本身首歌好有Retro味道，所以我加咗一啲80年代Synthesizer（合成器）營造嘅打機聲音落去，再喺chorus加咗Orchestral Hit（模仿管弦樂隊中所有樂器同時合奏的效果），令到整體感覺更Y2K跳舞音樂嘅感覺。」



因為編曲上加入電子音樂及真實樂器，今次MV都讓Phil與力臻化身剛收工的打工仔，在機舖相遇對打賽車遊戲外，亦有在街頭揸車的畫面，實行與音樂一樣，遊走現實與虛幻之間。

Phil道：「今次MV裡面各自都有揸車，拍攝當日我同力臻喺凌晨時份不停兜勻香港幾轉，其中一幕要搵燈位停低傾偈，但搵極都冇，因為凌晨冇車全部都開綠燈，想拍一個簡單嘅Shot都唔容易。」

鏡頭一轉，力臻在機舖裡就要自拍揸車畫面，他道：「其中一個Shot揸住攝影機扮揸車，揸咗分零鐘膊頭已經非常之攰，以平時都有舉重為例，部機應該有15至20磅，到後尾都愈舉愈低，高炒變低炒。」

不停入錢打機



在機舖拍攝現場不用埋位時，Phil與力臻都很興奮不停入錢打機，童真一面盡現，Phil道：「入嚟梗係第一時間去玩我以前喺加拿大會玩嘅Game，不過而家都變晒，好多都唔熟，所以先玩識嘅同賽車Game。」

期間，Phil與力臻對打機頭霸王（Street Fighter）和賽車Game，Phil都輕易取勝，力臻笑言：「我由細到大都好深近視，所以屋企人都以為我一定係鍾意打機啦！其實唔係，我鍾意讀書係書蟲。我打機都唔叻，同朋友一齊打Online Game都一定會輸，然後覺得打機唔啱我，就放棄咗。」

Phil力臻互相欣賞



今次合作，Phil與力臻首度相遇，Phil大讚力臻道：「力臻有一種青春、Passion（熱情），首歌得一日時間錄，俾我一種好Chill嘅感覺，埋咪好知自己想做咩，有啲位即興發揮演唱位，佢即做，要嗌照嗌，個Range仲好闊，把聲仲幾好添！」

力臻則表示：「細個聽佢啲歌都覺得好有正能量，甚至乎我歌唱比賽出身，都有揀Phil嘅《高山低谷》、《一雙手》去唱。」

其實近年Phil都喜歡與新一代歌手合作，他解釋道：「新合作就一定有新火花，因為對方接觸嘅音樂、對方成長嘅年代同受影響嘅人事同我都好唔同嘅時候，都會影響我去接觸更多新嘅音樂。」

Phil續指：「對我嚟講，每一次嘅合作都好似識新朋友，我唔係一個好識去交朋友、Social嘅人，但一隻歌兩個人嘅合作係永恆嘅，我好嚮往每一次嘅Connection，因為音樂本身已經係一件好正嘅事，但要有connection先至真係有昇華。」

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