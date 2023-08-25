【日本核污水】市面現搶鹽潮　政府：儲存量達一個月籲市民冷靜理性

▲ (梁偉榮攝)

​內地、香港及澳門三地就有不少市民，因為憂慮核污水帶來的輻射影響食鹽、以及預先購買鹽用以「防輻射」，出現「盲搶鹽」情況。

特區政府發言人表示，本港食鹽供應穩定及存貨充足，儲存量足夠全港市民約一個月用。市民不用擔心供應，更無需要儲存食鹽。根據政府統計處資料，本港食鹽主要來源地是中國內地、馬來西亞及澳洲，而日本食鹽只佔整體供應不足1%。特區政府限制日本10都縣水產品進口絕對不會影響本港食鹽供應。特區政府呼籲市民應保持冷靜、理性，切勿輕信謠言。



食安中心迅速派員巡查零售點，特區政府亦已就本港食鹽供應情況聯絡各大型超級市場（超市）。本港食鹽供應穩定及存貨充足，部分超市貨架上食鹽缺貨的原因只是未及安排人手作即時補充，並非出現缺貨的情況，相關超市會積極跟進及盡快補充貨架上的食鹽，市民不用擔心，更無需要儲存食鹽。



為了讓市民及業界了解進食碘含量豐富的食物如碘鹽不能作為預防輻射影響的措施，中心已透過不同渠道提供有關資訊，包括今天登載的社交平台帖文、早前發報的網上刊物及專題網頁。社交平台連結如下：m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02E5ZccP1V5v2sfb99sYDLEQn9R8dV333Q7NUkfvhRvzE8SY57aeDscyHnjmDRbMKBl&id=100069065834959&mibextid=Nif5oz

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責任編輯：陳展棋



