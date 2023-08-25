【流感高峰期】8歲男童染甲流神智不清送院　診斷為腦病變已轉穩定

衞生防護中心昨（24日）宣布本港已踏入夏季流感季節，今日（25日）公布，正調查1宗兒童感染甲型流感嚴重個案。涉及1名過往健康良好的8歲男童，於8月22日起發燒和咳嗽，並於8月23日向家庭醫生求醫。他於8月24日因神志不清，到威爾斯親王醫院急症室求醫，同日入院接受診治。病人的呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型流感（H3）病毒呈陽性反應。臨床診斷為腦病變。病人經治療後好轉，現時情況穩定。

衞生防護中心初步調查顯示，病人沒有接種今季季節性流感疫苗，潛伏期內沒有外遊。他的3名家居接觸者出現呼吸道病徵。中心正繼續調查。

當局提醒社會各界提高警覺，預防流感。衞生防護中心發言人指，流感可於高危人士引致嚴重疾病，而健康人士亦會受影響。除個別有已知禁忌症人士外，所有年滿6個月或以上的人士都建議接種季節性流感疫苗。有較高風險患上流感及其併發症的人士，包括長者及兒童，應盡快接種流感疫苗。由於人體在接種疫苗後需約2星期產生抗體，市民應及早接種，預防季節性流感。有關疫苗接種計劃的詳情可參閱衞生防護中心網站。



中心又指，同時患上流感與2019冠狀病毒病的患者有較大可能出現嚴重併發症和死亡，接種流感疫苗與新冠疫苗同樣重要，尤以兒童、社區安老及居於院舍的長者更應盡快接種。市民亦應注意良好個人和環境衞生，以防感染流感及其他呼吸道疾病，包括佩戴外科口罩預防傳播呼吸道病毒，高危人士如本身有健康問題或免疫力低的人士，在乘搭交通工具或在人多擠迫的地方逗留時亦應佩戴外科口罩。當出現呼吸道感染病徵，不應上班或上學，避免前往人多擠逼的地方，及盡早向醫生求診。

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責任編輯：吳雋妍