【中一開班】中學連續2年開2班中一　失翻身機會恐加劇縮班殺校潮

▲ 教育局今日（25日）公布調整中一開班機制。（資料圖片）

教育局今日（25日）公布調整中一開班機制，9月新學年起，最近兩年均只開2班中一的中學，不准再申請以3班參加下年度中一派位；另容許連續3年自行收生達標的中學，申請下學年中一班數「3變4」。有中學校長擔心移民潮下，有機會連續2年跌落2班中一，失去重上3班的「翻身」機會，並質疑措施無針對學生人口結構性下跌問題。

連續3年自行收表達標 准申中一班數3變4

教育局今向全港官津中學發出通函，稱為應對未來學齡人口持續結構性下跌，須從長遠規劃公營學校學位供應，決定檢視現行中學班級結構配套措施，影響開辦3班中一或以下的學校。

新安排下，每年9月點算學生人數後，倘學校核准中一班數少於3班，其參加下一年度「中學學位分配辦法」的中一班數上限，將由以往最多3班，改為按該校最近兩學年之中，核准中一班數較多的一年而定，仍以3班為限，倘學校最近2年均核准開2班中一，須續以2班參加來年中一派位。

當局另為核准開3班中一的學校，增加擴班機會，倘學校最近連續3年度在「自行分配學位」接獲申請數目達到該年度可供中一派位學位數目8成，即可提出以4班參加翌年中一派位。

教育局在通函指，優化措施能「更準確反映學校的收生與開班狀況」，並減低派位放榜後大量學生轉校的影響。

措施被批無針對減少主流學校班數

有目前開3班中一的中學校長認為，措施令3班或以下的學校帶來更大挑戰，並坦言此類學校本身有機會被自然淘汰，質疑新措施無針對減少主流的大校班數，未能解決人口結構性問題。聖士提反堂中學校長麥偉麟形容，面對人口下跌，開3班的中學仍獲准擴班，擔心會加劇弱勢學校縮班殺校潮。

中學校長會主席連鎮邦形容，措施會為少於3班中一的學校加大壓力，同時會獲早年減班到3班、近年收生有改善的學校支持，倡當局與學界商討更長遠規劃；津貼中學議會主席李伊瑩則表示歡迎政府所有紓緩及支援措施，包括專位專用及增加支援合併學校過渡性安排措施，並期望政府繼續與業界探討其他方案；兩名學界代表均提出探討減低每班派位人數，並擴大生源。

教育局：更準確反映學校收生情況 學生轉校影響減

教育局回應表示，因應未來學齡人口呈結構性下降，須調整現行中學班級結構配套措施，確保教育生態健康和可持續發展，提升整體教育質素。

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記者：馮琪雅