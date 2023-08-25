經民聯上月港島南「插旗」設支部　年底區選港島實現零的突破？

▲ 左至右：王詩展、李超宇、盧偉國、嚴澤航、賴家智、黃舒明、陳少棠。(區綽彥攝)

經民聯主席盧偉國連同地區支部成員今日邀傳媒茶敘，難免令人聯想是為年底區議會選舉鋪墊。雖然盧偉國話沒特別政治目的，區議會只是其中一個地區服務平台，不過，據聞該黨上月在港島南「插旗」，有人期望在港島區實現「零的突破」。

盧偉國今日在茶敘話，經民聯成員主要是工商專業人士，以往有人覺得工商專業人士，好像未必關心基層，但經民聯一直有在社區工作，以往績證明，工商專業人士一樣關心社區。他強調，區議會只是其中一個地區服務平台，地區上有不同網絡和平台，冀該黨在每一個參與的平台，都做到「深耕細作」。

經民聯於去年10月成立6個地區支部，分別是九龍中、油尖旺、深水埗、新界東、新界西和港島。原來，經民聯上月在港島南成立第7個支部。經民聯港島南支部主席賴家智和副主席嚴澤航，同時亦是南區利東二關愛隊成員，連同港島支部主席丁煌和副主席王詩展，經民聯至少4人在港島服務社區。由於經民聯從未在港島區有區議員，有經民聯中人期望，未來在港島區可實現「零的突破」。

另外，盧偉國昨日大談自己最近出的新書《疫情下的醫食住行》，有此大作皆因疫情期間多留家吃飯，亦會在社交平台分享食譜，寫了百多個帖文，共百多道菜，遂結集成書出版。他特別推介一道菜——咖喱牛肉炸包，是其小時候茶餐廳流行菜式，笑言如果搞夜市，有這道菜色就精彩了。

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