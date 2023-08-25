【Moving超異能族】掀熱話刷新3項紀錄　細數7大網上討論話題

改編自同名人氣網漫、集合電影級演員陣容包括柳承龍、韓孝周、趙寅成等主演的超能力題材Disney+ 原創韓劇《Moving超異能族》經已上線至最新第10、11集，獲得全球激讚，更成功刷新3項全新紀錄，包括：「Disney+ 全球各地及美國Hulu首周觀看時數最高原創韓劇」、「Disney+ 亞太區市場首周觀看時數最高劇集（包括韓國、日本、東南亞、香港及台灣）」、「Disney+ 韓國國內首周觀看時數最高劇集」，口碑載道，全城必睇！

華特迪士尼公司亞太區原創內容策略執行副總裁蔡志行女士(Carol Choi)表示：「全球觀眾對於《Moving超異能族》首11集的反應超出了我們的預期。引人入勝的劇本、世界級演員陣容、超乎想像的後期製作，集合以上所有不可或缺的非凡元素，成功令劇集迅速成為美國以至整個亞太區的熱門話題之作！」

除了刷新多項Disney+ 觀看紀錄外，劇集更以15.68%佔有率登上由韓國數據分析機構GOODDATA計算的「8月電視劇話題排行榜」冠軍。此外，各大媒體均盛讚《Moving超異能族》的質素，包括「Newsweek – 扣人心弦的最新動作韓劇」、「KBS Media – 力證韓流優質製作」、「Forbes – 充滿情感的的超級英雄韓劇」、「Max Movie – 與別不同的超級英雄故事」。

劇集成功成為各大網民的話題，從而延伸不少深入討論及見解，現細數7大網上討論熱話，一同緊追劇情、競猜後續發展。

網上討論話題

1.趙寅成、韓孝周組成浪漫特工CP

由韓孝周飾演的李美賢與趙寅成飾演的金斗植，同樣是異能人特工，亦先後成為國情院的黑色要員。李美賢在一次收到國家安全企劃部閔容俊次長（文盛謹飾）的指派，需要不惜一切接近金斗植，二人相處的時刻令不少網民大讚非常浪漫，其中約會的南山炸雞排店更成為劇中一大重點。

在金斗植因進行任務而失蹤後，李美賢帶著兒子於南山炸雞排店隱姓埋名，並在店舖的屋頂加設了大型發光招牌！網民除了大讚劇集為這對最浪漫特工CP的描述外，更熱烈討論屋頂上新加設的大型發光招牌，李美賢用上自己最愛的紫色，目的是要讓可以於空中任意飛行的金斗植知道家人的身在地？

2.李正河、高允貞、金度勳飾演高中生毫無違和感

劇集分為前異能人特工及異能人後代兩個世代，三位由李正河、高允貞、李強勳分別飾演的年輕一代異能人主角金奉晳、張喜秀、李強勳，出色演技加上無害的眼神完美演繹高中生兼毫無違和感，備受讚賞。

而且根據故事設定，異能人後代是可以繼承父母的異能，金奉晳分別繼承了爸爸的飛行能力與媽媽的超強五感、張喜秀繼承了爸爸的超強自癒能力、金度勳繼承了爸爸的怪力及高速移動能力。三人雖然並未接受特工訓練，但在劇集中初步展示了自己的潛力，勢能成為更強異能人？

3.傻氣組合營造至甜蜜氛圍

由李正河飾演的金奉晳與高允貞飾演的張喜秀，二人本來同樣為邊緣人，在相遇後卻因為背景相似而逐漸走近，營成一種曖昧關係。

劇集一個有趣設定為當金奉晳被張喜秀吸引時就會失去自制能力不其然飛起，需要數圓周率令自己冷靜下來，非常可愛！而兩位性格傻氣的邊緣人一見即合，漸漸表達出對對方的好感，其中一幕張喜秀特意跑到金奉晢屋企附近時，向他說出想念對方前捧上大石向他加重防止飛起，場面甜蜜指數100分。

4.旌元中學為異能人訓練學校？

很多異能人後代都會因為被發現異能後需要搬家避世，然而很多都因為不同學校的拒絕而輾轉來到旌元中學。

而學校的老師亦非常神秘，在異能人學生到校後會有一份「學業評分表」，實則卻是一份超能力評級表！不同級別的學生會被推薦報考不同大學而進行不同訓練，究竟旌元中學是否為異能人學校？學校的目的是甚麼？

5.九龍浦決戰異能人獵殺者場面刺激！

劇集開首就提及到異能人獵殺者法蘭克FRANK（柳承範飾）正在進行肅清行動。於第7集目標設定為被譽為最強異能人、擁有自癒能力的張洙源（代號：九龍浦）（柳承龍飾），同樣能夠自癒的FRANK與他展開一場激烈撕殺。

因為大家都有自癒能力的關係，不惜身體為求擊倒對方，場面刺激又血腥！最後九龍浦雖然成功擊倒FRANK，但究竟能夠自癒的FRANK是否真正死去？

6.車太鉉動人演繹喪父之痛獲網民激讚

作為劇中其中一位星級演員，車太鉉飾演能夠發電的巴士司機全啟道，與年輕一代主角金奉晳屬於「司機」與「乘客」的關係。

全啟道自小因發電異能影響所以没有朋友，成長後一直孤身一人。在爸爸被FRANK獵殺後感到無比孤獨，並覺得「世上再没有人會關心自己」。

可是，一直天真無邪、充滿同埋心的金奉晳，每次乘車上學遇到司機全啟道時都會向他打招呼問好。直至因父親過世而請假數天的全啟道重回工作後，金奉晳上車後立刻向他問道：「不見你數天，我很擔心你呢。」車太鉉完美演繹出喪父之痛以及終於得到一位「朋友」關懷的感動。

而有網友更猜測金奉晳對全啟道的關懷全因為「閃電俠」，小時候喜歡看電視節目「閃電俠」，而恰巧全啟道亦曾經扮演過！究竟金奉晳是否認出對方？

7.趙寅成追女仔出動「仁川前海」笑話

在金斗植與李美賢約會期間，金斗植說出了一個關於「仁川前海」的笑話，問她知不知道「仁川前海」的反義詞，答案則是「仁川後海」。

這個看似無傷大雅的笑話，其實是出自於Super Junior東海於一個綜藝節目開的玩笑。究竟編劇是刻意以Super Junior開玩笑，還是想暗示金斗植懂得穿越時間？

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