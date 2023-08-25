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【夜間經濟】香港電腦業總會今明辦「數碼盛宴」周末夜市　商戶提供震撼價優惠

政治 22:15 2023/08/25

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數碼盛宴夜市開幕。（邵家輝FB圖片）

香港電腦業總會於今明兩晚（25、26日）的「黃金高登電腦嘉年華 2023」期間，舉行「數碼盛宴」周末夜市，指參與的商戶均提供震撼價優惠，有鄰近食肆參與活動，將送出折扣優惠、免費小吃等。批發及零售界立法會議員邵家輝表示，活動對短期或長期刺激消費，都將有一定作用，期望其他零售業界可以仿效。
 
「數碼盛宴」周末夜市開幕儀式於今日晚上進行，邵家輝表示，喜見業界迅速回應政府推動夜間消費。今次亦是疫情後，民間首次自發聯乘不同商戶、有組織地舉辦大型夜市消費活動，並提供不同優惠，對短期或長期刺激消費都將有一定作用。此外，活動可吸引遊客來港購物，及提升消費意慾，帶旺旅遊業。

邵家輝又指，嘉年華由8月23日開始了幾天，銷情及市場反應理想，今明兩天更舉行夜市推廣活動期望更多其他零售業界可以仿效，以不同主題和形式，鼓勵商戶及同業舉辦大型夜間活動，一同激活香港夜消費市場。

夜市於今明兩天的晚上6時至10時舉行，大會指，參與的商戶均提供震撼價優惠。大會連同欽州街、福華街、桂林街、福榮街鄰近電腦商場、零售商戶、食肆，齊齊獻上橫跨四街道之「數碼盛宴」，參與食肆將送出折扣優惠、免費小吃、贈送餐飲，宣揚如燒臘、點心、街頭小吃、融合菜等的香港特色美食，場面熱鬧。

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責任編輯：趙居逸

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