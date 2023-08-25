【天氣報告】蘇拉將增強超強颱風下周直迫台灣　本港酷熱下周四34度

▲ 下周將天氣酷熱。（資料圖片）

強烈熱帶風暴「蘇拉」今日（25日）已增強為颱風。天文台表示，今晚（25日）10時，蘇拉集結在馬尼拉之東北偏北約590公里，預料向南緩慢移動，於呂宋海峽以東徘徊並繼續增強。按照天文台採用歐洲中期天氣預報中心的電腦模式預報，蘇拉將於3日後（下周一、28日）增強為超強颱風，並於下周三（30日）移近台灣花蓮一帶。受到蘇拉的外圍下沉氣流共同影響，本港下周四（31日）最高氣溫升至34度。

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打圈移動3日後增強成超強颱風

天文台表示，熱帶氣旋蘇拉今晚（25日）已增強為颱風，並在未來數日於呂宋海峽以東徘徊並逐漸增強。按照天文台預測路徑，蘇拉在呂宋海峽打圈，明日（25日）增強為強颱風，並在下周一（28日）增強為超強颱風，中心附近最高持續風速達每小時185公里；至下周三（30日）直迫台灣，料會橫過花蓮一帶；隨後蘇拉會移向褔建及廣東東部沿岸一帶，但其路徑存在變數。

▲ 天文台「地球天氣」預測蘇拉移動路徑。（天文台網頁）

▲ 天文台預測蘇拉移動路徑。（天文台網頁）

本港下周酷熱

除了下周出發去台灣的旅客要注意，本港亦受蘇拉的外圍下沉氣流影響。按照天文台九天天氣預報，本港受高空反氣旋影響，本周末期間華南普遍晴朗及酷熱，但一道偏南氣流仍會為沿岸地區帶來驟雨，明日（26日）有幾陣驟雨，局部地區有雷暴；至周日（27日）最高氣溫33度，日間酷熱，局部地區有驟雨。

▲ 天文台九天天氣預報

天文台指，預料下周初廣東地區風勢微弱，高溫觸發的驟雨及雷暴會影響該區，下周一（28日）日間酷熱，稍後局部地區有雷暴。而一股較微弱的東北季候風會在下周中期抵達華南，而受季候風及蘇拉的外圍下沉氣流共同影響，華南天氣酷熱、較為乾燥、日夜溫差較大，下周三（30日）及周四（31日）日間酷熱，周四最高升至34度。

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責任編輯：吳雋妍