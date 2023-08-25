【殺校潮】僅開1班中一學校轉直資方案刪除　學校合併每級津貼50萬

▲ 明愛柴灣馬登基金中學早前只開1班中一，發展方案不獲批而在去年停收中一生，將於2026年停辦。（資料圖片）

教育局今日（25日）公布9月新學年起調整中一開班機制，針對只開1班中一、跌入殺校網的中學，所提供的「學校發展方案」內容亦有修訂。教育局提供的合併津貼額加碼到每級50萬元，但學校僅可保留合併引述過剩教師人手編制3年，較原方案縮短一半；學校轉型直資選項亦被刪除；即使學校成功通過「特別視學」，若緊接其後2年也未能開辦2班中一，第2年將不准再獲分配營辦2班資源，續命年期縮短。

教育局今向全港官津中學發出通函，公布應對未來學齡人口持續結構性下跌的中學班級結構配套措施。倘9月點算學生人數（點人頭）後，學校只能開辦1班中一，學校可申請的多個發展方案內容變動。

教育局將「與其他學校合併」改為首項考慮選項，提及不論是否屬於同一辦學團體，營辦1班的中學亦可考慮與其他學校合併，但增加要求，與其合併的學校核准中一班數至少為2班，以有利提供寬廣而均衡的高中課程和合理的科目選擇及組合，並且讓學生有豐富的群體活動機會。

合併引致出現的過剩教師，可獲保留在合併前1個學年、與合併班級相關的核准教師人手編制現任教師，為期3年，該原有方案6年縮短一半；學校合併後繼續營辦中一的學校，按合併級別數目可獲每級別50萬的一次性額外津貼，用作支付進行合併的各項額外開支；若全校6級一次過合併，較原先合併後6年可享每年25萬元額外資助為多。

特別視學過往被學界視為難以過關。教育局最新指明，學校整體表現必須達到「良好」或以上水平，方會獲批進行特別視學；局方亦強調審視學校提交文件及進行特別視學均以實證為本，並以《香港學校表現指標》(2022)為客觀評估根據，以確保公平、公開及公正，若學校的優點須多於缺點，方會被評定為整體表現達到「良好」水平。

若學校獲批進行特別視學並達「良好」或以上水平，該校可繼續以「按班資助模式」運作，並在首度未達2班中一的學年，獲分配營辦兩班中一的資源，之後逐年推展至較高級別，直至該屆學生高中畢業。以往學校過關後緊接的2個學年，如學校未能開辦2班中一，均可獲安排2班資源；但局方最新表示，如學校在緊接第2年，實際人數不符2班要求，屆時學校將不准再獲2班資源，需考慮申請適用發展方案。

此外，以往可選擇「參加直接資助計劃」的選項已被刪除。教育局在通函表示，有關發展方案詳情會按需要適時更新，並指局方審核學校申請發展方案時，會以學生福祉為依歸，同時考慮學校的教學質素和效能、方案的可行性、可持續性、公共資源妥善運用，以及香港整體情況等因素。

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記者：馮琪雅