【騙案】10男女涉假支票購二手名錶名袋　32名賣家失140萬財物

▲ 10男女涉假支票交收二手名錶名袋，32名賣家失140萬財物。（資料圖片）

最少32名受害人於7至8月報案，指有買家相約他們見面交收其在網上二手買賣平台出售的名貴手錶、手袋及手提電話等物品，並以支票付款。其後，他們發現支票未能兌現，損失財物總值約140萬元，懷疑受騙，遂報案。



東九龍總區刑事部根據線報及經深入調查後，於8月24日及昨日（8月25日）展開打擊網上購物騙案行動，在全港各區拘捕6名本地男子及4名本地女子，年齡介乎24至55歲，涉嫌「以欺騙手段取得財產」。



調查顯示，詐騙集團透過網上購物平台尋找放售貴價貨品的賣家，向賣家表示有意購買貨品後，便將無效支票經銀行入票機存入受害人戶口，亦會製造假轉賬情況包括冒充銀行將手機短訊或偽造成功轉賬之圖片發送予受害人。賣家看到賬戶中顯示的銀行存入記錄後，便將貨品交予騙徒，而在發現該項支票存款不能兌現時，騙徒已經失去聯絡。



行動中，人員檢獲11部電話、11張無效支票及被捕人懷疑交收時身穿的衣物等。



一名33歲姓謝本地男被捕人已被暫控三項「以欺騙手段取得財產」罪。案件將於今日（8月26日）上午在東區裁判法院提堂。其餘被捕人現已獲准保釋候查，須於九月下旬向警方報到。行動仍在進行中，警方稱不排除有更多人被捕。



警方呼籲市民在網上購物時應提高警覺。交收貨物前，市民應先進行風險評估，留意對方帳戶評語、開戶時間以及交易記錄。另外市民亦應小心核實自己的銀行戶口，檢查是否已收到涉及的款項，留意「戶口結餘」及「可用結餘」或以現金交收。切勿相信任何由買家提供之入數單據或截圖。賣家應該在確實收到該筆貨款後，才把貨品交給買家，以免墮入騙徒陷阱。



警方亦呼籲有意求職的市民，千萬不要抱有「搵快錢」心態，核實僱主身份及於有信譽平台求職，並留意收入與工作是否相稱，以免成為騙徒的傀儡。同時不要將身份證，電話卡，銀行戶口及支票簿給予可疑人，以防成為騙徒犯案的工具。呼籲市民如懷疑受騙，致電「防騙易」熱線18222查詢。

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責任編輯：陳麗娜